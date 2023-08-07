Силы обороны Украины продвинулись на сотни метров на Запорожском направлении 7.08.2023, 20:21

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Идут напряженные бои.

В ходе наступления на Запорожском направлении Силы обороны продвинулись на сотни метров. Об этом заявил заместитель командующего оперативно-стратегической группировки войск Таврия по стратегическим коммуникациям, полковник Сергей Кузьмин.

По словам Кузьмина, на Запорожском направлении продолжаются напряженные бои. Силы обороны продолжают наступательную операцию на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

«Бои ежедневные, бои напряженные, очень плотно заминирована территория, но наши Силы обороны движутся вперед... Есть у нас успехи продвижения на сотни метров», – сказал Кузьмин.

Он отметил, что оккупанты контратакуют и пытаются захватить село Урожайное.

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