Судаленко: При мне в колонии «Витьба» умерло три человека 3 7.08.2023, 20:31

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Леонид Судаленко

Экс-политзаключенный рассказал, что говорили по «тюремному радио».

Известный гомельский правозащитник Леонид Судаленко 21 июля освободился из колонии «Витьба». Через две недели он уехал из Беларуси.

«Наша Ніва» спросилa у экс-политзаключенного, как в колонии восприняли новости о смертях Алеся Пушкина, Витольда Ашурка:

При мне о Пушкине информация не зашла в колонию, об Ашурке тоже. Говорили только по «тюремному радио», что Виктооа Бабарико сильно поломали и отправили в больницу.

А так, знаете… При мне только минимум три раза было, когда человека из колонии забирали в морг. Мне еще запомнилось, как какой-то несчастный в гомельском СИЗО в дверь колотил ночью: «Врача-врача!», — а ему таким железным голосом из коридора ответили, что «врач сюда приезжает только в одном случае — зафиксировать смерть».

Что с тем человеком стало, я не знаю, а вот в колонии умирали. От чего, я не в курсе, люди же и от болезней умирают, не знаю обстоятельств.

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