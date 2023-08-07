Украинские военные ликвидировали российский вертолет Ка-52 1 7.08.2023, 20:50

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Операцию провели бойцы 47-ой бригады ВСУ.

Вооруженные силы Украины сегодня, 7 августа, уничтожили российский вертолет Ка-52 в селе Роботино (Запорожская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

По его словам, это результат работы воинов 47-й бригады ВСУ в селе Роботино. Вражеский вертолет Ка-52 уничтожили из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Ка-52

Вертолет предназначен для разведки местности, целеуказаний и координации действий группы боевых вертолетов. Он способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Отметим, что с начала полномасштабной войны россияне потеряли в Украине уже 310 вертолетов и 315 самолетов.

Причем в июне представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов заявлял, что страна-агрессор потеряла в Украине в пять раз больше вертолетов, чем за две захватнические войны в Ичкерии.

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