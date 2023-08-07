Белорусы смогут летать еще на один курорт Египта 1 7.08.2023, 21:01

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Он является довольно новым на Красном море

Белорусы смогут летать еще на один курорт Египта с 16 октября 2023 года, сообщили в пресс-службе Республиканского союза туристических организаций.

Чартерные рейсы «Белавиа» начнут летать на египетский курорт Марса-Алам. Сказано, что предложение рассчитано на 10/11 ночей. Кроме того, говорится, что на рейсе Минск – Марса-Алам будут работать 4 белорусских туристических оператора.

Названный курорт является довольно новым на Красном море, и он менее известен туристам из Беларуси. Он находится в 260 километрах к югу от Хургады. Главной достопримечательностью курорта считаются коралловые рифы с богатой флорой и фауной.

Отмечается, что большинство отелей Марса-Алам имеют собственные бухты. В пресс-службе отметили, что курорт также является удобной отправной точкой для экскурсий в Египет.

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