Политолог объяснил, какие сигналы Пекин подает Кремлю 1 7.08.2023, 21:07

1,750

Диалог Китая с Западом нацелен именно на РФ.

Китай во встрече лидеров государств по украинской «формуле мира» хотел показать, что не такой как государство-агрессор Россия. Европейские чиновники считают, что Пекин дал понять, что готов участвовать в дальнейших международных переговорах по урегулированию войны в Украине.

Диалог Китая с Западом нацелен именно на Россию – это косвенное давление на Кремль. Об этом «24 Каналу» рассказал украинский политолог-международник Руслан Осипенко.

Чтобы Россия понимала свое место в мире

Китай, начав диалог с Западом, имеет свои цели по отношению к России.

- Он хочет получить целую, но ослабленную Россию, чтобы она прикрывала Китаю тыл в противостоянии с Соединенными Штатами Америки, – добавил политолог-международник.

Таким образом Китай пытается давить на Россию.

- Это сигналы Кремля, что если вы будете проявлять какую-то самостоятельность, например, в перемещении ядерного оружия в Беларуси, или выхода из зерновой сделки, бомбите склады с зерном для Китая, то мы намекаем, что вы зависите от нас и даем сигнал, что так вести себя не нужно, – сказал Осипенко.

По его мнению, Китай не хочет, чтобы Россия проиграла в войне с Украиной.

- Китай будет воспитывать Россию, чтобы она поняла свою роль и место в этом мире, – подчеркнул Руслан Осипенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».