Топ-10 фильмов, которые поднимут настроение 7.08.2023, 21:15

Они смогут вас рассмешить.

«24 канал» составил подборку из 10 фильмов, которые рассмешат и поднимут настроение.

«Правила съема: Метод Хитча»

Год: 2005

Консультант по отношениям родом из Нью-Йорка увлекается скептической репортершей, бросающей вызов привычной динамике его профессии.

«Счастье для начинающих»

Год: 2023

В попытке начать новое путешествие после бурного развода учительница средней школы приняла смелое решение омолодить свою жизнь, а также свои романтические перспективы. Сделав смелый шаг, она записалась на тяжелую групповую туристическую экспедицию, чтобы найти утешение и любовь среди предстоящих испытаний.

«Чего хотят мужчины»

Год: 2019

Спортивная агент, ранее не замечавшаяся, проявила в себе уникальный талант, позволяющий ей прикоснуться к мыслям мужчин. Используя эту новую способность, ей удалось совершить успешную карьеру, где доминируют мужчины.

«Красное сообщение»

Год: 2021

Преследуя самого известного вора в мире искусства, профайлер ФБР вынужден стать его сообщником, чтобы схватить неуловимую мошенницу, которая всегда на шаг впереди.

«Достать ножи: Стеклянная луковица»

Год: 2022

Всемирно известный детектив Бенуа Бланк отправляется в Грецию, чтобы раскрыть тайну, связанную с миллиардером и его колоритными друзьями.

«Немножко беременная»

Год: 2007

После ночи с незнакомцем Элисон понимает, что забеременела. Теперь она должна построить настоящие отношения с этим неудачником – отцом своего ребенка.

«Терминал»

Год: 2004

После государственного переворота на родине Виктор Наворски застрял в аэропорту Кеннеди с паспортом больше не существующей страны.

«Девушка моих кошмаров»

Год: 2007

Убежденный, что нашел женщину своей мечты, мужчина спешит со свадьбой, но уже во время медового месяца понимает, что принял неправильное решение.

«Дневник Бриджит Джонс»

Год: 2001

Эта интеллектуальная комедия повествует о выборе Бриджит Джонс между двумя мужчинами и открывает возможность лучше понимать женскую психологию.

«Мамма Міа!»

Год: 2008

Молодая женщина приглашает трех бывших любовников своей матери на свою свадьбу на греческом острове в надежде узнать, кто из них ее отец.

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