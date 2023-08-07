Топ-10 фильмов, которые поднимут настроение
- 7.08.2023, 21:15
Они смогут вас рассмешить.
«24 канал» составил подборку из 10 фильмов, которые рассмешат и поднимут настроение.
«Правила съема: Метод Хитча»
Год: 2005
Консультант по отношениям родом из Нью-Йорка увлекается скептической репортершей, бросающей вызов привычной динамике его профессии.
«Счастье для начинающих»
Год: 2023
В попытке начать новое путешествие после бурного развода учительница средней школы приняла смелое решение омолодить свою жизнь, а также свои романтические перспективы. Сделав смелый шаг, она записалась на тяжелую групповую туристическую экспедицию, чтобы найти утешение и любовь среди предстоящих испытаний.
«Чего хотят мужчины»
Год: 2019
Спортивная агент, ранее не замечавшаяся, проявила в себе уникальный талант, позволяющий ей прикоснуться к мыслям мужчин. Используя эту новую способность, ей удалось совершить успешную карьеру, где доминируют мужчины.
«Красное сообщение»
Год: 2021
Преследуя самого известного вора в мире искусства, профайлер ФБР вынужден стать его сообщником, чтобы схватить неуловимую мошенницу, которая всегда на шаг впереди.
«Достать ножи: Стеклянная луковица»
Год: 2022
Всемирно известный детектив Бенуа Бланк отправляется в Грецию, чтобы раскрыть тайну, связанную с миллиардером и его колоритными друзьями.
«Немножко беременная»
Год: 2007
После ночи с незнакомцем Элисон понимает, что забеременела. Теперь она должна построить настоящие отношения с этим неудачником – отцом своего ребенка.
«Терминал»
Год: 2004
После государственного переворота на родине Виктор Наворски застрял в аэропорту Кеннеди с паспортом больше не существующей страны.
«Девушка моих кошмаров»
Год: 2007
Убежденный, что нашел женщину своей мечты, мужчина спешит со свадьбой, но уже во время медового месяца понимает, что принял неправильное решение.
«Дневник Бриджит Джонс»
Год: 2001
Эта интеллектуальная комедия повествует о выборе Бриджит Джонс между двумя мужчинами и открывает возможность лучше понимать женскую психологию.
«Мамма Міа!»
Год: 2008
Молодая женщина приглашает трех бывших любовников своей матери на свою свадьбу на греческом острове в надежде узнать, кто из них ее отец.