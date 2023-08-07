Из-за непогоды поезда по всей Беларуси идут с задержками
- 7.08.2023, 21:22
На железнодорожные пути и линии электропередачи упали деревья.
Прошедшая в Беларуси гроза с сильным ветром обрушила множество деревьев на железнодорожные пути и линии электропередачи. На некоторых направления из-за этого движение поездов затруднено, предупредили в БелЖД.
Речь идет об участках Орша — Кричев, Могилев — Кричев, Витебск — Орша, Езерище — Витебск, Полоцк — Молодечно и Барановичи — Минск. Там поезда идут с отклонением от графика, задержка может составить до одного часа.
В БелЖД уже принимают меры по устранению последствий стихии. Подробную информацию о движении поездов можно получить в контакт-центре БЖД по телефону 105.