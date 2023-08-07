ВСУ берут россиян на Херсонщине и Запорожье в большие «клещи» 7.08.2023, 21:26

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Сводка с фронта от Романа Свитана.

Вооруженные силы Украины нанесли удары по двум ключевым мостам из Крыма на материковую Украину. Это не только уничтожение важных логистических путей россиян, но и предпосылка для дальнейших интересных действий украинских войск.

Об этом в ежедневной сводке с фронта на «24 Канале» рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

Удары по мостам.

Свитан отметил, что после ударов по Чонгарскому и Геническому мостам становится понятным замысел ВСУ. Украинские войска будут брать херсонско-запорожскую группировку врага в большие «клещи». Параллельно с тем проходит определенная работа возле Роботиного на Запорожье.

Это означает, что ВСУ будут двигаться к Азовскому побережью восточнее Токмака и Мелитополя. Поэтому с той стороны сухопутный коридор в Крым будет перерезан. Остается только выход через Армянск. Здесь тяжело работать дальнобойным оружием, очевидно, что движение сюда начнется после форсирования Днепра.

Контратаки ВСУ на Луганском фронте

На Купянско-Лиманском направлении у россиян больше сил, чем у украинских военных. Однако ВСУ удается контратаковать и деоккупировать определенные территории. То есть наши войска фактически заставляют россиян атаковать на выгодных для нас позициях, где работает наша артиллерия.

Потом уже фактически «на плечах» у оккупантов ВСУ продвигаются и имеют возможность деоккупировать территории. Это и есть активная оборона. Так все на Луганском фронте и происходит. Так ВСУ удается улучшать свои позиции на Купянско-Лиманском направлении.

План «Ковёр» в Москве

Летчик-инструктор также отметил, что таков план «Ковёр», который был применен в московском аэропорту «Внуково». Его применяют тогда, когда существует вероятность удара по аэродрому или когда в воздушном пространстве появляется неизвестный летательный объект.

В этом случае аэродром фактически закрывают, оттуда никого не выпускают. Те самолеты, которые должны были совершить посадку здесь, отправляют на другие площадки. На самом деле, ничего экстраординарного в этом нет. Это стандартные протокольные меры безопасности.

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