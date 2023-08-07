«Продам, пока не отжали» 1 7.08.2023, 21:45

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Уехавшие за границу белорусы рассказали, что они собираются делать с жильем на родине.

Белорусы, которые уехали жить и работать за границу, решают, что им делать с недвижимостью, которая осталась на родине. Они рассказали «Зеркалу» о своих планах: кто-то настроился на продажу жилья и покупку квадратных метров в новой стране, другие же расставаться с квартирами не намерены и надеются вернуться, когда «в Беларуси все наладится».

Алена (имена героев материала изменены) уехала из Беларуси в Литву в 2021 году. В Минске у нее осталась трехкомнатная квартира, где также были прописаны еще два родственника (они давно уехали из страны). Чтобы жилье не простаивало, девушка пустила туда квартирантов за «символические» 130 долларов (405 рублей. — Конвертация по курсу Нацбанка РБ на 7 августа), также они оплачивали коммуналку. Арендаторы периодически связывались с хозяйкой по видеосвязи и показывали ей состояние квартиры, она была в порядке. Однако недавно Алена решила, что недвижимость надо продавать.

— Глядя на то, как забирают жилье у оппозиционных политиков, стало понятно, что через пару лет доберутся и до простых белорусов. Быстрых изменений к лучшему в нашей стране я не жду, думаю, это займет десятилетия, — объяснила девушка.

Знакомый риелтор сообщил Алене, что самое сложное в продаже ее квартиры — выписать оттуда зарегистрированных людей. Так как приехать в Беларусь они не могут, то предстоит бумажная волокита и суд (он должен снять с регистрации жильцов).

— Мои родственники прислали нотариально заверенное согласие с апостилем на их выписку из квартиры, такой же документ сделала и я. Также я оформила доверенность на близкого человека, чтобы он был моим представителем в суде — подал иск на выписку, давал показания, ставил подписи. Оформление нужных бумаг обошлось мне дорого: 350−400 евро (1193−1364 рубля), только один апостиль стоил 30 евро (102 рубля).

Суд со второго раза принял решение выписать зарегистрированных в квартире людей. После этого недвижимость с мебелью и импортной техникой выставили на продажу за 140 000 долларов (436 226 рублей). Жильем интересовались потенциальные покупатели, но продать его пока не удалось. Алена предполагает, что стоимость трешки придется снижать.

— Когда продам квартиру в Минске, сразу хочу приобрести двушку в Литве, даже несмотря на то, что у меня тут ВНЖ и неизвестно, продлят ли его. Но это жилье хотя бы не конфискуют. Присматриваюсь к жилью в новом доме — там коммуналка значительно меньше, чем в старом. Пусть даже квартира будет без мебели, посплю некоторое время на надувном матрасе. Это лучше, чем платить 600 евро (2046 рублей) за аренду небольшой студии.

Ангелина вместе с совершеннолетним сыном уехала из Беларуси два года назад, возвращаться домой им нельзя, потому что «есть большой риск оказаться в камере». В Минске у них осталась двухкомнатная квартира.

— Не смогла сдать ее квартирантам: желающих среди знакомых не нашлось, а пускать посторонних людей я не хотела. Сейчас квартира стоит закрытая, периодически ее проверяет моя подруга, — рассказала женщина.

Белоруска и ее сын сейчас находятся в разных странах: она запросила защиту в Германии, а парень находится по гуманитарной визе в Польше. Оба не знают, позволят ли им остаться жить в этих странах.

— Легализация затягивается, особенно у меня. Что делать с квартирой, я не знаю. Страшно оттого, что властям в очередной раз стукнет в голову что-то и они начнут отжимать имущество у тех, кто уехал. Конечно, продать жилье можно прямо сейчас, но надо же что-то купить взамен, потому что не хочется оставаться бомжом. А где покупать — неизвестно.

Почти три года назад Ольга с семьей переехала в Польшу. В Минске они оставили свою «хорошую и любимую» квартиру. Причем уезжали белорусы быстро, поэтому не позаботились об оформлении доверенности, а еще «наивно надеялись», что смогут скоро вернуться домой.

— Почти год квартира стояла пустая, передавали отсюда деньги за квартплату. Потом туда заселились наши друзья, они просто оплачивали коммунальные и присматривали за жильем, потому что за то время, пока она стояла пустая, ее три раза затопили.

Недавно друзья приобрели жилье, а мы решили, что надо продать свою недвижимость, — вспоминает Ольга.

Минчанка говорит, что жалко расставаться с жильем, но документы на его продажу уже подготовлены. Семья уже присматривается к покупке квартиры в Польше, но за вырученные с продажи жилья в Минске деньги им доступны немногие варианты в соседней стране. Особенно если рассматривать объекты в крупных городах. Поэтому семья хочет взять часть суммы на покупку квартиры в кредит.

Семен вместе с женой и ребенком школьного возраста по политическим причинам уехали из Беларуси в Польшу в 2020 году. У них есть просторная трешка в одном из областных центров, которую они приобретали в кредит.

— Чтобы оплачивать кредит, квартиру начали сдавать студентам. Деньги собирает теща, но их хватает только на выплату долга, — поделился своей ситуацией мужчина.

Супруги пытались продать жилье удаленно, по доверенности, но оказалось, что перед продажей надо выписать ребенка в присутствии хотя бы одного родителя. Так как мама или папа возвратиться в Беларусь не могут, квартира так и «висит в воздухе».

Два года назад Татьяна с мужем и детьми переехала в Польшу, там семья арендует трехкомнатную квартиру за 3150 злотых (2416 рублей). В областном центре Беларуси у них есть трешка, в ней прописано шесть человек: трое взрослых и трое несовершеннолетних, но проживает только пожилой отец собеседницы.

— Папа остался один, а мы (его дети и внуки) уехали за границу, возвращаться нам нельзя. С мужем решили, что отца заберем к себе, продадим квартиру в Беларуси примерно за 50 000 долларов, вложим эти деньги в покупку жилья в Польше, а на недостающую часть оформим ипотеку, — сообщила о своих планах Татьяна. Еще один вариант, который рассматривала семья, — сдавать в аренду жилье.

Белоруска уже стала присматриваться к ценам на недвижимость в Польше. В небольшом городе, где живет семья, можно купить таунхаус за 500−600 тысяч злотых (383 590−460 308 рублей) или хорошую трехкомнатную квартиру за 390 тысяч злотых (299 200 рублей).

Чуть позже Татьяна узнала, что намерения свои она реализовать не может, потому что детей нельзя выписывать из жилья без присутствия родителей. Теоретически это можно было бы сделать через суд, но адвокат, у которого консультировалась женщина, сказал, что дело это «муторное и долгое».

— Я узнала, что детей можно выписать, если есть паспорт для постоянного проживания за пределами Беларуси (серии РР), его получают в консульстве. Но делать его на меня и детей долго — около полутора лет. Ведь прежде чем выдать белорусу такой паспорт, его проверяют через разные госорганы: МВД, налоговую, коммунальные службы. Если есть какой-то должок или обязательство, то этот документ не выдадут.

Тут выяснился еще один нюанс: «должок» есть у 16-летнего сына Татьяны — чтобы проживать за пределами Беларуси, ему надо получить согласие военкомата, что вряд ли получится сделать.

— Пока оставим все как есть — папа останется в Беларуси, а мы будем снимать квартиру. Жаль, конечно, как раз арендные деньги погашали бы ипотеку за собственное жилье.

Семья Евгении два года живет в Польше. В Беларуси у них осталась квартира, она построена с привлечением льготного кредита. В прошлом году женщина погасила его деньгами материнского капитала. Сейчас в квартире живут арендаторы, с ними оформили договор найма. Квартиранты переводят деньги хозяевам на белорусскую карту.

— В дальнейшем мы планируем продавать белорусскую квартиру и вкладывать деньги в недвижимость в Польше. Еще не решили, что это будет — строительство или покупка, — рассказала Евгения.

Ирина живет в Германии 23 года. В областном центре Беларуси у нее осталась квартира, которую она сдавала квартирантам. Но недавно женщина решила отказаться от белорусского гражданства, а жилье продать.

— Война в Украине и все предшествующие ей события подстегнули меня принять немецкое гражданство, прежде я не хотела этого делать, — объясняет свое решение женщина.

Собеседница рассказала, что в Беларусь она приезжает иногда, во время визитов останавливается в квартире у своей мамы, поэтому собственное жилье ей не нужно. Тем более что за квартиру площадью 45 м2, в которой никто не прописан, зимой за коммунальные услуги выходило около 280 рублей в месяц.

— Оформила доверенность на маму и через риелтора выставили недвижимость на продажу. Сильного ажиотажа нет, пару раз ее приходили смотреть, но не купили — не сошлись в цене. Может, если бы цену совсем снизили, то было бы больше интереса. Но пока мы не готовы продать за совсем маленькую сумму.

Однако расставаться с жильем в Беларуси хотят не все наши земляки. К таким людям относится Максим. Он рассказал, что после того, как его объявили в розыск за оскорбление должностного лица, он уехал в Польшу. На родине у него остался дом, в котором живут жена и дочь, также есть домашние любимцы: кот и собака.

— Сейчас я живу и работаю в Гданьске. Домой хочется. Продавать дом я не собираюсь, потому что жду перемен к лучшему, — рассказал Максим.

У Владимира в Минске остались две квартиры. Одну из них построили для дочки, полтора года назад успели лишь получить от нее ключи и переоформить документы, а после срочно покинули Беларусь. Так она и стоит с черновой отделкой, а хозяева оплачивают за нее коммуналку.

В другой квартире сейчас живут друзья Владимира, но в ближайшее время они тоже планируют уезжать. Что тогда делать с жильем, собственник не знает.

— Думали о продаже, но все, на кого были оформлены доверенности, тоже уехали. Не осталось никого, на кого можно было бы возложить эту обузу. Агентствам недвижимости нет доверия. Но даже если продавать, то как потом передать деньги? Кормить банки огромными процентами за перевод не хочется. Так что пока все на паузе. Ждем и надеемся на падение режима.

Осенью 2020 года Михаил взял ипотеку на 20 лет на строительство квартиры. В начале 2022 года он получил ключи и практически сразу уехал в Литву.

— Сейчас в квартире идет ремонт. Я планирую ее сдавать, считаю это неплохим пассивным доходом. Хотя многие мои знакомые продают жилье в Беларуси, чтобы купить что-то здесь.

Николай покинул Беларусь, когда в Украине началась война. Предварительно он оформил доверенность на квартиру в Минске на родственника.

— Сначала квартира простаивала, потому что была обременена — я заканчивал выплачивать кредит. Еще некоторое время были мысли о том, что, возможно, я скоро вернусь. Но потом все же решил ее сдавать, — вспоминает мужчина.

Собственник жилья говорит, что найти арендатора оказалось довольно сложно. По его наблюдениям, наибольший спрос есть на квартиры с арендной платой до 300 долларов (934 рубля) в месяц. Николай же хочет сдавать объект по более высокой цене.

— Надеюсь, что ближе к сентябрю удастся найти квартирантов. С одной стороны, немного жалко сдавать квартиру, так как в будущем я планирую там жить. Но в то же время я уже привык к жизни в другой стране, а при дополнительном источнике дохода она (жизнь. — Прим. ред.) станет еще более приятной.

Кому-то из земляков удается обзавестись своими жилыми метрами в новой стране. Например, Денис с 2021 года живет в Польше, жил в арендованной комнате в Варшаве. Когда началась война в Украине, он решил, что в Беларусь не вернется.

— Я понял, что надо в Польше обзаводиться своим жильем. В Беларуси у меня оставалась квартира-студия площадью 43 «квадрата», в ЖК «Минск Мир». Оформил доверенность на ее продажу и за месяц через риелтора она ушла за 43 000 долларов (133 983 рубля). Причем она была без ремонта, только голые стены, — вспоминает собеседник.

Взамен Денис купил за 60 000 долларов (186 954 рубля) квартиру в новостройке в пригороде Варшавы — кавалерку площадью 29 м2.

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