США официально одобрили поставки Украине первой партии танков Abrams 2 7.08.2023, 21:50

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Они уже готовы к отправке.

Соединенные Штаты одобрили поставки в Украину первой партии танков Abrams. Они прибудут в начале осени. Как сообщает РБК-Украина co ссылкой CNN, об этом заявил главный закупщик оружия для армии США Даг Буш.

По его словам, в минувшие выходные США одобрили отправление в Abrams.

- Они уже готовы. Теперь они должны попасть в Европу, а затем в Украину, вместе со всем, что к ним прилагается. Боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства. То есть это не просто танки, это полный пакет, который идет вместе с ними. Это все еще в процессе, - рассказал он.

Отметим, что Соединенные Штаты пообещали передать Украине 31 танк Abrams. Сначала в Вашингтоне анонсировали передачу версии M1A2, но позже спустя долгие сроки поставки предоставить захотевшую версию M1A1.

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