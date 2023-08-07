Россияне нанесли удар ракетой по многоэтажке в Покровске 3 7.08.2023, 21:55

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Всего оккупанты нанесли по городу два ракетных удара.

Россияне попали ракетой по многоэтажному жилому дому в городе Покровск (Донецкая область). Eсть жертвы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

- Город Покровск, Донецкая область. Донбасс, от которого Россия пытается оставить только разбитые и обожженные камни. Два ракетных удара. Попадание в обычный жилой дом. К сожалению, есть жертвы, - написал глава украинского государства в Telegram.

Он сообщил, что на месте работают спасатели и все необходимые службы. Продолжается спасение людей.

«Должны остановить российский террор. Каждый, кто бьется за свободу Украины, спасает жизни людей. Каждый в мире, кто помогает Украине, вместе с нами одержит победу над террористами. Россия будет отвечать за все, что натворила в этой страшной войне», - подчеркнул Зеленский.

По последним данным, в результате двух ударов по жилым домам в Покровске 5 человек погибли и 18 получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

- По состоянию на 21:20. В результате первого прилета погибли 4 и пострадали 3 гражданских лица. Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области. Еще 4 спасателя, 8 полицейских и 3 гражданских травмированы. Наши герои первыми прибыли на место обстрела помогать людям, - отметил Клименко.

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