БГУ назвал стоимость платного обучения на 2023 год 3 7.08.2023, 22:03

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Суммы шокируют.

В Белорусском государственном университете озвучили стоимость обучения на платном отделении в 2023 году. Информация опубликована на официальном сайте БГУ.

Сказано, что за обучение на первом курсе по специальности «финансы и кредит» экономического факультета необходимо будет заплатить 5726 рублей. Что касается факультета философии и социальных наук, то на первом курсе по специальности «психология» нужно будет заплатить 5185 рубля.

На первом курсе факультета журналистики по специальности «информация и коммуникация» стоимость указана в размере 5185 рубля. Все курсы, за исключением последнего, специальность «экономическое право» и «правоведение» теперь стоят 5956 рубля.

Что касается заочного отделения, то стоимость обучения на первом курсе по специальности «математика и компьютерные науки» механико-математического факультета необходимо будет заплатить 2036 рублей. Такая же стоимость указана и за обучение по специальности «менеджмент» экономического факультета, «социальная работа» факультета философии и социальных наук, «микробиология» биологического факультета.

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