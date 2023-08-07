«Этого Скабеева не покажет»: на Ямале россияне живут в бочках 7 7.08.2023, 22:18

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Пока Москва тратит миллиарды на войну.

В Интернете вызвало ажиотаж видео из России, где люди вынуждены жить в металлических бочках, поскольку средств на приобретение нормального жилья у них нет. Россияне признаются, что живут в бочках уже более 20 лет, пишет dialog.ua.

Примечательно, что видео снято в одном из самых богатых российских регионов - на Ямале, в сердце нефтегазовой отрасли промышленности России, откуда Москва выкачивает миллиарды долларов, не оставляя жителям региона денег на нормальную жизнь. Более того, на этом фоне Россия и Путин продолжают войну против Украины, выбрасывая миллиарды на ветер, пока россияне вынуждены прозябать в нищете.

«Все ресурсы брошены на то, чтобы разрушать дома украинцев, а не строить нормальные дома для себя», - комментирует видео журналист и блогер Денис Казанский.

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