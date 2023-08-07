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Хитроумная головоломка: только самые креативные заметят балерину среди деревьев

  • 7.08.2023, 22:39
  • 1,366
Хитроумная головоломка: только самые креативные заметят балерину среди деревьев

Редко кто справляется с заданием за 7 секунд.

Разнообразные головоломки и оптические иллюзии – это увлекательный феномен, где реалистическое смешивается с воображаемым, и где наши глаза могут обмануть разум. Они считаются одним из самых простых способов проверить уровень интеллекта и внимательности человека. Новая оптическая иллюзия заставляет многих людей чесать головы, ведь не каждый может ее сразу разгадать.

Как рассказывает «Главред», на рисунке изображена поляна с деревьями. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть балерину, танцующую среди деревьев. Она изящна и элегантна, ее движения плавные и легкие. Ваша задача найти балерину за 7 секунд.

Итак, вы заметили балерину за 7 секунд? Если да, то вы сертифицированный мастер оптических иллюзий, ведь только самые умные и внимательные люди могут идентифицировать балерину за отведенное время.

Разгадку можно посмотреть здесь.

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