Китай «слил» Россию Орест Сохар

8.08.2023, 5:00

Орест Сохар

Москва лишь усложняет геополитические игры Пекина.

В саудовской Джидде под «украинским флагом» состоялось совещание советников по национальной безопасности более 50 стран: с одной стороны представлены друзья Украины, включая США, с другой — неистовые соратники рашистов, возглавляемые Китаем.

Правда, без самих россиян. Формально, участники обсуждали формулу мира, предложенную Владимиром Зеленским, хотя на самом деле два крупнейших государства мира искали точки соприкосновения между собой.

Из паркетного официоза известно, что участники согласились с подходом о соблюдении территориальной целостности Украины и верховенстве Устава ООН. То есть поддержали «границы 1991 года». Но наиболее интересной оказалась та информация, о которой вслух не говорили.

Китай одобрительно кивнул по приглашению прилететь в Джидду, но Пекин пытался скрыть участие в проукраинском форуме спецпредставителя по делам Евразии Ли Хуэя (это — китайский аналог американского советника по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана). Очевидно, КНР еще не готов официально переходить на светлую сторону и неофициально не скрывает свое раздражение проделками Кремля. Но, есть два «но»…

Во-первых, Китай нуждается в украинском зерне как для себя, так и для своих африканских сателлитов, которых он опекает. В то время как Кремль, вопреки интересам Поднебесной, сорвал зерновое соглашение, атаковал украинские терминалы со зерном и пытается устроить морскую блокаду портов Украины. Китаю трудновато быть гегемоном Глобального юга в то время, когда ближайший партнер уничтожает ракетами африканскую надежду на завтрашний день.

Во-вторых, Москва лишь усложняет геополитические игры Пекина. «Трехдневная война» затягивается, в мире возникает тренд на наказание агрессора, который объединяет против себя все больше стран… Это никак не отвечает планам Си по «возвращению Тайваня в родную гавань».

У Пекина один выход: постепенно сливать Москву. Табу московитам на применение ядерки, ограничение на экспорт дронов, признание границ Украины и предположение о возможности вступления в НАТО (о чем прямо сказал Киссинджер после поездки в Китай) – этапы этого пути.

Китай оказался на шпагате, и растягиваться все труднее. Использование Московии в качестве прокси-агента в противостоянии США доставляет меньше и меньше удовольствия и больше головняков. Прежде всего, в том, что касается финансово-торговых операций и санкционного режима, который все больше распространяется на третьи страны. Даже Вьетнам советует своим бизнесменам учитывать украинские санкции, не говоря уже о европейских и американских.

Участие Китая в проукраинском форуме в Саудовской Аравии — это попытка найти общий язык с противоположной стороной. Тем более, что американский визави — советник по национальной безопасности США Джейк Салливан больше всего занимает именно проблему противостояния Китая. Если китайско-американские договоренности будут достигнуты, то Пекин заставит Москву подчиняться воле взрослых игроков. Это не сложно, учитывая, что Китай на сегодняшний день практически полностью контролирует всю внешнюю торговлю РФ, а также — значительную часть ее экономики.

Африка, Ближний Восток, Индия, Китай имеют свои интересы. Банально лидерам стран следует кормить свои народы. Они прекрасно понимают, как на них скажется российская зерновая монополия: московиты уже продемонстрировали свои "таланты" при энергетическом шантаже Европы. То же касается и ядерки, экоцида, порождение гуманитарных катастроф в Африке и свержение нелояльных режимов там же. Входя в раж, кремль не видит берегов и не замечает своих и чужих.

Отсюда и решение аравийской тусовки: концепцию украинской формулы мира взять за основу и допилить так, чтобы продукт устроил всех. Кроме бункерного деда, конечно. Теперь принуждать к миру будут его.

Орест Сохар, шеф-редактор Obozrevatel, Telegram

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