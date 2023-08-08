После грозы дорога под Минском превратилась в полосу препятствий и собрала очередь из авто 8.08.2023, 0:15

Видеофакт.

В понедельник непогода наломала в Беларуси много дров в прямом смысле слова. На Вилейском водохранилище из-за рухнувшего дерева погиб мужчина, поезда по всей стране идут с задержками, в аэропорту и Минском технопарке отключились электроподстанции. Кроме того, упавшие деревья превратили некоторые трассы в настоящие лабиринты из веток и бревен — в соцсетях показывают фото и видео, отмечает «Зеркало».

Трасса Минск — Мядель днем после грозы и шквалистого ветра 7 августа выглядела вот так. В некоторых местах дорога оказалась буквально перекрыта рухнувшими деревьями — приходилось объезжать их, лавируя по обочине, что требовало у водителей немалой сноровки.

Кое-где из-за скопления машин, которые не могли объехать препятствия, выросла целая очередь.

Как сообщают в МЧС, деревья из-за разгула стихии падали сегодня по всей Беларуси. Чтобы их все убрать, работали 259 сотрудников МЧС и 85 единиц техники.

Спасатели Гродненского региона оказывали помощь в распиловке и уборке поваленных деревьев в Волковысском, Слонимском, Дятловском, Лидском и Свислочском районах, а также в Гродно. Работники МЧС Минщины выезжали в Вилейский, Копыльский, Логойский, Минский, Мядельский, Пуховичский и Смолевичский районы.

На Витебщине за сутки зафиксировано 32 случая падения деревьев, повреждено три легковых автомобиля, а также крыши двух частных домов в Глубокском районе. В Брестской области и Минске спасатели также выезжали на подобные вызовы.

Напомним, непогода еще не закончилась — на вторник, 8 августа, по северу Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за сильных дождей и ветра.