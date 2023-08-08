ГУР Украины о взрыве в турецком порту: Нужно изучить причастность России 8.08.2023, 2:00

Взрыв произошел накануне возможного визита Путина.

В ходе расследования взрыва в порту Турции, который прогремел днем 7 августа необходимо изучить возможную причастность России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Украины Андрея Юсова.

«Конечно, нужно проверять всю информацию. Но, безусловно, необходимо изучить и исследовать причастность путинской России к этим событиям. Очень странным выглядит ситуация - взрыв элеватора в Турции накануне возможного визита путинского диктатора Путина в Турцию», - заявил Юсов.

Он напомнил, что Турция хочет обсуждать с Путиным продолжение «зерновой сделки» и является той страной, которая активно поднимает вопрос возобновления поставок украинского зерна.

«И тут происходит такое событие. Совпадение? Не думаю», - добавил Юсов.

Напомним, сегодня днем возле крупного турецкого коммерческого порта Дериндже в Мраморном море прогремел взрыв. Очевидцы рассказывали, что инцидент произошел во время выгрузки зерна на судно. Ранения получили по меньшей мере 10 человек, часть из них госпитализировали.

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