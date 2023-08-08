Рогачевскую сгущенку продают на eBay по $20 за банку 8.08.2023, 3:20

Это в 18 раз дороже, чем в белорусских магазинах.

Банка рогачевской сгущенки в белорусских магазинах продается примерно по 3,5 рубля. Точно такую же можно купить на ebay.com в восемнадцать раз дороже, за $20. При мелком опте предоставляется скидка.

Как пишет «Онлайнер», продавец указал, что у него 100% оригинальный продукт. В объявлении сказано, что в наличии было восемь банок, но две из них уже проданы. За доставку нужно заплатить $5.

Продавец территориально находится в Минске, у него более сотни отзывов и практически все положительные. Также у него на eBay можно купить колготки Conte и белорусские марки.

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