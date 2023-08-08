закрыть
8 августа 2023, вторник, 3:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Рогачевскую сгущенку продают на eBay по $20 за банку

  • 8.08.2023, 3:20
Рогачевскую сгущенку продают на eBay по $20 за банку

Это в 18 раз дороже, чем в белорусских магазинах.

Банка рогачевской сгущенки в белорусских магазинах продается примерно по 3,5 рубля. Точно такую же можно купить на ebay.com в восемнадцать раз дороже, за $20. При мелком опте предоставляется скидка.

Как пишет «Онлайнер», продавец указал, что у него 100% оригинальный продукт. В объявлении сказано, что в наличии было восемь банок, но две из них уже проданы. За доставку нужно заплатить $5.

Продавец территориально находится в Минске, у него более сотни отзывов и практически все положительные. Также у него на eBay можно купить колготки Conte и белорусские марки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко, слушайте «Валенки»
Лукашенко, слушайте «Валенки» Ирина Халип
Новый мятеж в РФ не за горами
Новый мятеж в РФ не за горами Леонид Невзлин
В сытую Москву пришла война
В сытую Москву пришла война Ян Валетов
Солидарность как встроенная утилита
Солидарность как встроенная утилита Ирина Халип