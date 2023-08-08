Готовится смещение Путина: Пионтковский пролил свет на тайные переговоры между США и РФ 1 8.08.2023, 7:35

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Андрей Пионтковский

Cтороны сошлись на «компромиссном» решении.

27 июля издание Moscow Times опубликовало развернутое интервью c находившимся в Москве «анонимным» руководителем американской переговорной группы Томом Грэмом. Именно он в 2014 году возглавлял неофициальную группу американских экспертов для переговоров с россиянами в Финляндии на острове Бойсто.

Как объяснил российский оппозиционный публицист и политолог Андрей Пионтковский в интервью Алесе Бацман, проживающий в Вашингтоне, российские спецслужбы в свое время изобрели идею Second track российско-американских переговоров, которая заключается в том, что переговоры ведут бывшие чиновники и приближенные к властям эксперты.

Иногда при таких неформальных встречах рождаются неожиданные решения, которые затем облекаются в международно-правовые нормы.

В публикации Moscow Times речь шла о содержании и атмосфере секретных российско-американских переговоров.

И хотя официальный Вашингтон тотчас же опроверг сам факт ведения таких переговоров, Пионтковский заявил, что, по сути, Пентагон был «схвачен за руку».

«Они (американцы – ред.) не опровергали то, что эта группа в мае встретилась с Лавровым. А что же это было, как не переговоры? Официально Вашингтон провозглашает, что ничего не будет решать об Украине без Украины, но неофициально такие переговоры велись», – отметил эксперт.

Что касается содержания переговоров, то обе стороны сошлись на компромиссном решении о так называемой почетной ничьей, когда Крым остается России, а в остальных четырех оккупированных областях РФ проводит референдумы, чтобы узнать мнение людей о том, в какой стране они хотят жить.

Сведения Грэма об атмосфере переговоров сводились к тому, что российские представители согласились на план ничьей, но при этом объяснили, якобы главным препятствием в реализации этого плана является Путин. Он не хочет никаких компромиссов и намерен продолжать войну. Ему важно состояние тягучей войны, потому что только так он сможет удержать власть.

«И последняя фраза Грэма: «Они дали нам понять, что готовы будут сместить Путина, если он будет сопротивляться этому мирному плану», – сказал Пионтковский.

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