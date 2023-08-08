ВСУ отбросили войска РФ около Новоегоровки 8.08.2023, 7:40

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На Сватовском участке фронта кипят ожесточенные бои.

На Сватовском участке фронта продолжаются тяжелые бои. Силы обороны Украины смогли отбросить российских оккупантов южнее населенного пункта Новоегоровка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленную интерактивную карту DeepState.

Ситуация на фронтах

На Сватовском отрезке, по данным ресурса, войскам РФ удалось захватить фактически полностью Новоселовское.

Не стихают бои в Серебрянском лесничестве, а также возле Ольшаны и Новоегоровки, в то же время бойцам ВСУ удалось отбросить оккупантов от последнего населенного пункта южнее.

В материале приводится рассказ одного из военных ВСУ на направлении в районе Купянска. Защитник пишет, что враг «подвел свежие силы и немалое количество штурмовых подразделений, совершает атаки в пешем порядке полями и лесополосами, чему способствует двухметровая трава».

«С нашей стороны численность о/с не позволяет надежно закрыть каждый метр, поэтому тактика противника иногда дает ему охватывать и обходить наши наблюдательные пункты и позиции отделений. Однако его силы довольно быстро истощаются, минимум три штурмовых рот лежит например в лесополосе длиной в километра полтора», - рассказал военнослужащий ВСУ.

На Бахмутском направлении ситуация без изменений. Бои по линии Клещиевка - Курдюмовка продолжаются.

В районе Авдеевки российские оккупанты опять пытались наступать с Крутой Балки, при этом безуспешно.

На Бердянском отрезке фронта продолжаются бои возле населенных пунктов Приютное и за Урожайное.

На Запорожском отрезке ведутся бои возле Роботино и Вербовое. Изменения линии боевого соприкосновения тут носят условный характер, и в районе «ситуация очень динамичная», отмечается в отчете.

На Таврическом участке фронта изменения не зафиксированы. При этом ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины и подразделении «Стугна» показывали фото материалы недавнего удачного рейда на Левобережье Херсонской области.

Ситуация на других участках фронта

На Северском направлении, а также на севере страны возле границ с Беларусью - без изменений.

В отчете аналитиков DeepState в Telegram отмечается, что несмотря на затишье на информационном фронте - «на многих участках фронта очень тяжело».

«Вероятно, сейчас для Сил Обороны продолжается один из самых трудных периодов в полномасштабной войне. Идет трудная борьба за истощение соперника», - говорится в публикации.

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