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ВСУ отбросили войска РФ около Новоегоровки

  • 8.08.2023, 7:40
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ВСУ отбросили войска РФ около Новоегоровки

На Сватовском участке фронта кипят ожесточенные бои.

На Сватовском участке фронта продолжаются тяжелые бои. Силы обороны Украины смогли отбросить российских оккупантов южнее населенного пункта Новоегоровка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленную интерактивную карту DeepState.

Ситуация на фронтах

На Сватовском отрезке, по данным ресурса, войскам РФ удалось захватить фактически полностью Новоселовское.

Не стихают бои в Серебрянском лесничестве, а также возле Ольшаны и Новоегоровки, в то же время бойцам ВСУ удалось отбросить оккупантов от последнего населенного пункта южнее.

В материале приводится рассказ одного из военных ВСУ на направлении в районе Купянска. Защитник пишет, что враг «подвел свежие силы и немалое количество штурмовых подразделений, совершает атаки в пешем порядке полями и лесополосами, чему способствует двухметровая трава».

«С нашей стороны численность о/с не позволяет надежно закрыть каждый метр, поэтому тактика противника иногда дает ему охватывать и обходить наши наблюдательные пункты и позиции отделений. Однако его силы довольно быстро истощаются, минимум три штурмовых рот лежит например в лесополосе длиной в километра полтора», - рассказал военнослужащий ВСУ.

На Бахмутском направлении ситуация без изменений. Бои по линии Клещиевка - Курдюмовка продолжаются.

В районе Авдеевки российские оккупанты опять пытались наступать с Крутой Балки, при этом безуспешно.

На Бердянском отрезке фронта продолжаются бои возле населенных пунктов Приютное и за Урожайное.

На Запорожском отрезке ведутся бои возле Роботино и Вербовое. Изменения линии боевого соприкосновения тут носят условный характер, и в районе «ситуация очень динамичная», отмечается в отчете.

На Таврическом участке фронта изменения не зафиксированы. При этом ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины и подразделении «Стугна» показывали фото материалы недавнего удачного рейда на Левобережье Херсонской области.

Ситуация на других участках фронта

На Северском направлении, а также на севере страны возле границ с Беларусью - без изменений.

В отчете аналитиков DeepState в Telegram отмечается, что несмотря на затишье на информационном фронте - «на многих участках фронта очень тяжело».

«Вероятно, сейчас для Сил Обороны продолжается один из самых трудных периодов в полномасштабной войне. Идет трудная борьба за истощение соперника», - говорится в публикации.

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