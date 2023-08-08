СМИ: Беларусь может полностью прекратить поставки топлива в РФ 8.08.2023, 7:44

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Из-за снижения субсидий.

Из-за изменения Налогового кодекса в России с сентября демпферные выплаты за беларусское топливо при поставке на российский рынок сократятся в два раза. Это может привести к полному прекращению поставки нефтепродуктов из Беларуси в Россию, сообщает «Коммерсантъ».

Эксперты издания полагают, что беллорусские НПЗ перенаправят поставляемые в РФ объемы на экспорт в другие страны через российские порты Северо-Запада.

Схема с выплатой демпфера для Беларуси была озвучена российским правительством в сентябре 2022 года и заработала в октябре в том же году. Аналогичная схема работает для российских НПЗ. Дорогое белорусское дизельное топливо поступало на российский рынок. Его продажей на бирже СПбМТСБ занимается государственная российская компания «Промсырьеимпорт». Разницу между закупочной и внутренней ценой компенсирует российский бюджет за счет демпферных выплат. По данным «Коммерсанта», только за несколько месяцев работы схемы в 2022 году «Промсырьеимпорт» получил из бюджета свыше 1 млрд российских рублей.

Возможность ухода с рынка белорусского топлива уже привела к росту цен на дизель на СПбМТСБ. При относительно малой доле на российском рынке беларусские нефтепродукты торгуются через биржу и составляют значительную долю биржевых продаж, поэтому могут влиять на оптовые цены, отмечают собеседники издания.

Субсидируемые поставки топлива в РФ были частью платы Кремля за поддержку российской агрессии против Украины. Они позволили сбалансировать белорусский бюджет, который зависит от доходов от продаж нефтепродуктов.

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