Виктория Нуланд неожиданно приехала в Нигер 8.08.2023, 7:47

2,556

Виктория Нуланд

США предупредили хунту о последствиях сотрудничества с «Вагнером».

Исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Нигер и встретилась с военными, которые ранее отстранили президента от власти. Во встрече с самим свергнутым президентом, а также лидером переворота ей отказали, сообщает Би-би-си.

Нуланд рассказала журналистам перед вылетом из столицы страны Ниамея, что встреча с военными продолжалась более двух часов, однако добиться успеха и убедить мятежников отменить переворот пока не удалось.

«Эти беседы были чрезвычайно откровенными и временами довольно трудными, — сказала она. — Это был первый разговор, в котором США предлагали свои добрые услуги, если у людей, ответственных за [переворот], есть желание вернуться к конституционному порядку».

По словам Нуланд, она встретилась с бригадным генералом Муссой Салау Барму, который был назначен новым начальником военного штаба, и другими лидерами переворота, однако просьбы о встрече с главой президентской гвардии Абдурахманом Тчиани, объявившим себя новым лидером страны, и свергнутым президентом Мохамедом Базумом остались без ответа, хотя представители США ранее поддерживали телефонные контакты с Базумом.

Нуланд сказала, что предоставила военным несколько вариантов возможных действий, а также четко обозначила последствия для отношений с США, если Нигер не восстановит Базума в должности или пойдет по пути соседнего Мали, сотрудничая с российскими наемниками из ЧВК Вагнера.

«Я надеюсь, что они будут держать дверь открытой для дипломатии. Мы сделали такое предложение. Посмотрим, — сказала она. — Люди, которые предприняли эти действия здесь, прекрасно понимают, какой риск для их суверенитета представляет приглашение «Вагнера».

США были в числе стран, которые осудили захват власти военными в Нигере.

В стране, как сообщал Белый дом, находится около тысячи американских военных, которые помогали свергнутому президенту бороться с повстанцами и выполняли другие задачи.

По данным Пентагона, выводить их из страны пока не планируется, однако часть деятельности после переворота была свернута.

«Что касается сотрудничества в области безопасности, то в настоящее время эти усилия приостановлены в свете сложившейся ситуации», — говорил на прошлой неделе представитель ведомства Пэт Райдер и уточнял, что речь, например, идет об обучении.

По его словам, американские военнослужащие в Нигере в основном находятся на территории военных баз, хотя и покидают их для взаимодействия с местными властями в случае необходимости.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».