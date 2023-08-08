ГУР о мощном взрыве в Турции: Совпадение? Не думаю 1 8.08.2023, 7:51

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Андрей Юсов

К атаке на порт с зерном может быть причастна Россия.

Необходимо исследовать возможную причастность Российской Федерации к взрыву в турецком порту 7 августа.

Такое мнение высказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона.

«Конечно, необходимо проверять всю информацию. Но, безусловно, необходимо изучить и исследовать причастность путинской России к этим событиям. Очень странно выглядит ситуация - взрыв элеватора в Турции накануне возможного визита путинского диктатора в это государство, где планируется обсуждение зернового коридора», - сказал он.

Юсов напомнил, что власти Турции активно выступают за продолжение «зерновой инициативы». «И здесь происходит такое событие. Ну.. Совпадение? Не думаю», - добавил представитель разведки.

Напомним, вчера утром на территории порта Дериндже раздался громкий взрыв. Местные СМИ сообщили, что его слышали во время разгрузки одного из судов. Власти заявили, что могла произойти «детонация зерновой пыли».

Губернатор провинции Коджаэли Седдар Йавуз в комментарии телекомпании Haberturk TV сообщил, что в результате взрыва было повреждено 13 элеваторов. В результате инцидента пострадали 10 человек.

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