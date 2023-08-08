Лавров и Захарова занервничали из-за переговоров в Саудовской Аравии по Украине 2 8.08.2023, 7:55

4,698

В МИД России заявили об ультиматуме.

По итогам прошедшего в Саудовской Аравии саммита, на который Россию не пригласили, Москва выступила с заявлением, в котором продолжила настаивать на выполнении собственных условий прекращения войны, но к переговорам россияне якобы готовы, передает dialog.ua.

У Лаврова заявили, что «без участия РФ и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости».

Заявление российских властей озвучила спикер МИД Захарова. Россияне утверждают, что ни один из 10 пунктов «формулы мира» Зеленского «не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий».

Захарова повторила набор российских нарративов Кремля о прекращение поставок вооружения Украине, которая «должна» смириться с оккупацией своих территорий Россией и отказаться от вступления в НАТО.

Примечательно, но Китай на саммите дал понять, что он положительно настроен на участие в предстоящих переговорах по прекращению войны РФ против Украины, пишет The Financial Times.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».