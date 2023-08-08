Лукашисты рассекретили, как будут собирать информацию об иностранных документах белорусов 8.08.2023, 8:20

МВД выпустило инструкцию.

В Беларуси 11 июля вступил в силу обновленный закон «О гражданстве». Он предусматривает среди прочего лишение гражданства тех, кто был осужден за «экстремистскую деятельность» и находится за границей. Также, согласно новому закону, белорусы будут обязаны уведомлять государственные органы о получении иностранного гражданства, вида на жительство или других документов, дающих льготы и преференции.

МВД Беларуси определилось, как именно уехавшие белорусы должны это делать. Сразу скажем — ответственность за неуведомление в инструкции, которая была сегодня опубликована на Национальном правовом интернет-портале, не прописана.

Предоставление информации белорусским властям об иностранном документе осуществляется одним из следующих способов:

посредством ее размещения гражданином в электронном виде в личном кабинете единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы (далее — ОАИС) по адресу platform.gov.by;

при личном обращении заявителя путем непосредственного обращения в орган внутренних дел или орган дипломатической службы по месту нахождения заявителя;

через государственную единую (интегрированную) республиканскую информационную систему учета и обработки обращений граждан и юридических лиц;

при отсутствии технической возможности внесения информации об иностранных документах таким способом допускается ее направление в органы дипломатической службы по электронной почте в доменном имени mfa.gov.by;

посредством направления письменного обращения гражданина в орган внутренних дел или орган дипломатической службы.

Предполагается, что информировать белорусские власти о том, что ребенок имеет какой-либо иностранный документ, должны его законные представители — родители или опекуны.

Сообщать надо не только о получении, например, вида на жительство, но и о его продлении.

Вся информация должна передаваться в МВД.

Ответственность за непредоставление этой информации в инструкции не прописана.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

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