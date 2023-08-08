Зеленский объявил о важных успехах на Бахмутском направлении
- 8.08.2023, 8:26
- 2,132
Названы украинские подразделения, которые отличились больше всего.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на бахмутском направлении есть важные успехи в уничтожении оккупантов. Он также отметил украинские подразделения.
Об этом президент Украины заявил во время видеообращения.
«Фронт. Отмечу бахмутское направление. 3-я и 5-я отдельные штурмовые бригады, штурмовая бригада Национальной полиции «Ярость», 92-я отдельная механизированная бригада. Есть успехи в уничтожении оккупантов, важные успехи. Я благодарю вас, воины», — сказал Зеленский.
Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что Силы обороны Украины «медленно, но уверенно» продвигаются в районе Бахмута, ежедневно освобождая сотни метров.