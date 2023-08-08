Зеленский объявил о важных успехах на Бахмутском направлении 8.08.2023, 8:26

2,132

Владимир Зеленский

Названы украинские подразделения, которые отличились больше всего.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на бахмутском направлении есть важные успехи в уничтожении оккупантов. Он также отметил украинские подразделения.

Об этом президент Украины заявил во время видеообращения.

«Фронт. Отмечу бахмутское направление. 3-я и 5-я отдельные штурмовые бригады, штурмовая бригада Национальной полиции «Ярость», 92-я отдельная механизированная бригада. Есть успехи в уничтожении оккупантов, важные успехи. Я благодарю вас, воины», — сказал Зеленский.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что Силы обороны Украины «медленно, но уверенно» продвигаются в районе Бахмута, ежедневно освобождая сотни метров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».