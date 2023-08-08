iPhone 2023 года получат уникальную особенность, которой нет ни у одного смартфона 5 8.08.2023, 8:31

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Это мировой рекорд на современном рынке.

Поток новостей о новых айфонах не иссякает. Мы уже знаем, что они сильно подорожают, а самую топовую модель 15 Pro Max оснастят перископическим телеобъективом с зумом 5X или 6X.

Теперь стало известно, что Apple планирует увеличить объем встроенной памяти до рекордных 2 ТБ. Это рекорд не только среди iPhone, но и на рынке смартфонов вообще, сообщает MacRumors.

Также ожидается, что iPhone 15 Pro и 15 Pro Max предложат минимум 256 ГБ памяти вместо 128 ГБ в iPhone 14 Pro, в то время как более дешевые iPhone 15 и 15 Plus в базовых версиях будут оснащаться накопителями на 128 ГБ.

Вероятно, увеличение минимального количества – одна из особенностей новых айфонов, которая скажется на их стоимости. Ранее уже высказывалось мнение, что iPhone 15 будут самыми дорогими смартфонами в истории Apple, но взамен пользователей ждет большой апдейт.

От обычных iPhone 15 и iPhone 15 Plus ждут Dynamic Island и кардинальное обновление камер. В свою очередь более дорогие iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max должны оснащаться новым процессором A17 Bionic, рекордно узкой рамкой, титановым корпусом и прочими улучшениями.

Дата презентации и старта продаж iPhone 15

По данным Bloomberg, новые смартфоны будут представлены 12 или 13 сентября, а в продажу они поступят 22 числа.

В то же время некоторые инсайдеры уверены, что запуск iPhone 15, скорее всего, будет отложен на несколько недель, то есть новинки появятся в октябре. Причина – задержка производства камер.

На сентябрьской презентации Apple точно покажет iPhone 15 и Apple Watch Series 9 с Watch Ultra 2. А уже в октябре ожидается презентация компьютеров на новом поколении Apple Silicon.

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