Позорище знатное
- Анатолий Несмиян
- 8.08.2023, 8:35
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«Авторитет» Кремля уже таков, что приходится довольствоваться чужими объедками.
МИД России заявил, что Москва «рассчитывает», что страны БРИКС, участвовавшие во встрече в Джидде, проинформируют ее о ходе консультаций.
Позорище, конечно, знатное. Галактическая сверхдержава просит страны Третьего мира чиркнуть бумажку, о чем там шла речь. При этом Саудовская Аравия, вообще-то, с самого начала сказала, что сделает для России небольшой дайджест и выжимку.
Международный авторитет Кремля уже таков, что приходится довольствоваться чужими объедками. Сик транзит, в общем.
Хотя для внутреннего потребителя, понятно, все совершенно не так. Россияне уже настолько «велики», что им плевать, что там про них кто говорит.
Анатолий Несмиян, t.me