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Позорище знатное

  • Анатолий Несмиян
  • 8.08.2023, 8:35
  • 4,332
Позорище знатное
Анатолий Несмиян

«Авторитет» Кремля уже таков, что приходится довольствоваться чужими объедками.

МИД России заявил, что Москва «рассчитывает», что страны БРИКС, участвовавшие во встрече в Джидде, проинформируют ее о ходе консультаций.

Позорище, конечно, знатное. Галактическая сверхдержава просит страны Третьего мира чиркнуть бумажку, о чем там шла речь. При этом Саудовская Аравия, вообще-то, с самого начала сказала, что сделает для России небольшой дайджест и выжимку.

Международный авторитет Кремля уже таков, что приходится довольствоваться чужими объедками. Сик транзит, в общем.

Хотя для внутреннего потребителя, понятно, все совершенно не так. Россияне уже настолько «велики», что им плевать, что там про них кто говорит.

Анатолий Несмиян, t.me

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