БГУ резко поднял плату за обучение
- 8.08.2023, 8:45
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Опубликованы новые расценки для белорусов и иностранцев.
Цены на обучение подняли в Белорусском государственном университете. Новые расценки приводятся на сайте вуза. Стоимость обучения подняли для студентов на очном и заочном обучении, а также для иностранцев.
Традиционно дороже всего обойдется обучение на факультете международных отношений, а также юридическом и экономическом.
|Факультет*
|Прежняя стоимость, руб.
|Новая стоимость, руб.
|Механикоматематический
факультет
|3984
|4262
|Факультет прикладной математики и информатики
|4457
|4768
|Факультет радиофизики и компьютерных технологий, специальности «Прикладная информатика», «Кибербезопасность»
|4457
|4768
|Факультет радиофизики и компьютерных технологий, остальные специальности
|3984
|4262
|Физический факультет
|3984
|4262
|Химический факультет
|3984
|4262
|Биологический факультет
|4846
|5185
|Факультет географии и геоинформатики, специальности «География», «Геоэкология», «Геология»
|3984
|4262
|Факультет географии и геоинформатики, остальные специальности
|4457
|4768
|Экономический факультет
|5352
|5726
|Исторический факультет, остальные специальности
|3984
|4262
|Факультет журналистики**
|4846
|5185
|Факультет философии и социальных наук, специальность «Социальная работа»
|3509
|3754
|Факультет философии и социальных наук, специальность «Философия»
|3984
|4262
|Факультет философии и социальных наук, остальные специальности
|4846
|5185
|Филологический факультет, специальности «Русская филология», «Белорусская филология»
|3509
|3754
|Филологический факультет, специальность «Славянская филология»
|3778
|4042
|Филологический факультет, специальность «Романо-германская филология»
|4676
|5003
|Филологический факультет, специальность «Восточная филология»
|5445
|5826
|Юридический факультет, специальность «Политология»
|4846
|5185
|Юридический факультет, остальные специальности
|5567
|5956
|Факультет международных отношений, специальность «Востоковедение», «Международные отношения»
|5445
|5826
|Факультет международных отношений, специальность «Международное право»
|5567
|5956
|Факультет международных отношений, остальные специальности
|5352
|5726
|Факультет социокультурных коммуникаций, специальность «Прикладная информатика»
|4457
|4768
|Факультет социокультурных коммуникаций, специальность «Дизайн»
|5445
|5826
|Факультет социокультурных коммуникаций, остальные специальности
|4676
|5003
*Стоимость в таблице указана для первых курсов.
**В БГУ заявляли об отказе набора на платное обучение на журфаке.
Стоимость увеличилась примерно на 7%.
Новая стоимость обучения начнет действовать с 1 сентября этого года.
Ранее стоимость обучения подняли в БГУИР, БГПУ, МГЛУ, БГЭУ, БГМУ и других вузах.
Напомним, в Министерстве образования заявляли, что «допускают рост стоимости обучения в вузах» из-за подорожания коммунальных услуг и роста зарплат педагогов. Министр Андрей Иванец напомнил, что предыдущее повышение стоимости обучения было 1 сентября прошлого года.