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БГУ резко поднял плату за обучение

  • 8.08.2023, 8:45
  • 1,668
БГУ резко поднял плату за обучение

Опубликованы новые расценки для белорусов и иностранцев.

Цены на обучение подняли в Белорусском государственном университете. Новые расценки приводятся на сайте вуза. Стоимость обучения подняли для студентов на очном и заочном обучении, а также для иностранцев.

Традиционно дороже всего обойдется обучение на факультете международных отношений, а также юридическом и экономическом.

Факультет*Прежняя стоимость, руб.Новая стоимость, руб.
Механикоматематический

факультет

39844262
Факультет прикладной математики и информатики44574768
Факультет радиофизики и компьютерных технологий, специальности «Прикладная информатика», «Кибербезопасность»44574768
Факультет радиофизики и компьютерных технологий, остальные специальности39844262
Физический факультет39844262
Химический факультет39844262
Биологический факультет48465185
Факультет географии и геоинформатики, специальности «География», «Геоэкология», «Геология»39844262
Факультет географии и геоинформатики, остальные специальности44574768
Экономический факультет53525726
Исторический факультет, остальные специальности39844262
Факультет журналистики**48465185
Факультет философии и социальных наук, специальность «Социальная работа»35093754
Факультет философии и социальных наук, специальность «Философия»39844262
Факультет философии и социальных наук, остальные специальности48465185
Филологический факультет, специальности «Русская филология», «Белорусская филология»35093754
Филологический факультет, специальность «Славянская филология»37784042
Филологический факультет, специальность «Романо-германская филология»46765003
Филологический факультет, специальность «Восточная филология»54455826
Юридический факультет, специальность «Политология»48465185
Юридический факультет, остальные специальности55675956
Факультет международных отношений, специальность «Востоковедение», «Международные отношения»54455826
Факультет международных отношений, специальность «Международное право»55675956
Факультет международных отношений, остальные специальности53525726
Факультет социокультурных коммуникаций, специальность «Прикладная информатика»44574768
Факультет социокультурных коммуникаций, специальность «Дизайн»54455826
Факультет социокультурных коммуникаций, остальные специальности46765003

*Стоимость в таблице указана для первых курсов.

**В БГУ заявляли об отказе набора на платное обучение на журфаке.

Стоимость увеличилась примерно на 7%.

Новая стоимость обучения начнет действовать с 1 сентября этого года.

Ранее стоимость обучения подняли в БГУИР, БГПУ, МГЛУ, БГЭУ, БГМУ и других вузах.

Напомним, в Министерстве образования заявляли, что «допускают рост стоимости обучения в вузах» из-за подорожания коммунальных услуг и роста зарплат педагогов. Министр Андрей Иванец напомнил, что предыдущее повышение стоимости обучения было 1 сентября прошлого года.

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