БГУ резко поднял плату за обучение 8.08.2023, 8:45

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Опубликованы новые расценки для белорусов и иностранцев.

Цены на обучение подняли в Белорусском государственном университете. Новые расценки приводятся на сайте вуза. Стоимость обучения подняли для студентов на очном и заочном обучении, а также для иностранцев.

Традиционно дороже всего обойдется обучение на факультете международных отношений, а также юридическом и экономическом.

Факультет* Прежняя стоимость, руб. Новая стоимость, руб. Механикоматематический

факультет 3984 4262 Факультет прикладной математики и информатики 4457 4768 Факультет радиофизики и компьютерных технологий, специальности «Прикладная информатика», «Кибербезопасность» 4457 4768 Факультет радиофизики и компьютерных технологий, остальные специальности 3984 4262 Физический факультет 3984 4262 Химический факультет 3984 4262 Биологический факультет 4846 5185 Факультет географии и геоинформатики, специальности «География», «Геоэкология», «Геология» 3984 4262 Факультет географии и геоинформатики, остальные специальности 4457 4768 Экономический факультет 5352 5726 Исторический факультет, остальные специальности 3984 4262 Факультет журналистики** 4846 5185 Факультет философии и социальных наук, специальность «Социальная работа» 3509 3754 Факультет философии и социальных наук, специальность «Философия» 3984 4262 Факультет философии и социальных наук, остальные специальности 4846 5185 Филологический факультет, специальности «Русская филология», «Белорусская филология» 3509 3754 Филологический факультет, специальность «Славянская филология» 3778 4042 Филологический факультет, специальность «Романо-германская филология» 4676 5003 Филологический факультет, специальность «Восточная филология» 5445 5826 Юридический факультет, специальность «Политология» 4846 5185 Юридический факультет, остальные специальности 5567 5956 Факультет международных отношений, специальность «Востоковедение», «Международные отношения» 5445 5826 Факультет международных отношений, специальность «Международное право» 5567 5956 Факультет международных отношений, остальные специальности 5352 5726 Факультет социокультурных коммуникаций, специальность «Прикладная информатика» 4457 4768 Факультет социокультурных коммуникаций, специальность «Дизайн» 5445 5826 Факультет социокультурных коммуникаций, остальные специальности 4676 5003 *Стоимость в таблице указана для первых курсов. **В БГУ заявляли об отказе набора на платное обучение на журфаке.

Стоимость увеличилась примерно на 7%.

Новая стоимость обучения начнет действовать с 1 сентября этого года.

Ранее стоимость обучения подняли в БГУИР, БГПУ, МГЛУ, БГЭУ, БГМУ и других вузах.

Напомним, в Министерстве образования заявляли, что «допускают рост стоимости обучения в вузах» из-за подорожания коммунальных услуг и роста зарплат педагогов. Министр Андрей Иванец напомнил, что предыдущее повышение стоимости обучения было 1 сентября прошлого года.

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