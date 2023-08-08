«Чонгарский мост отправился вслед за Антоновским» 8.08.2023, 9:04

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Крымский перешеек стал «короной» для Storm Shadow.

В воскресенье 6 августа стало известно об (ударе по Чонгарскому мосту), который соединяет оккупированные Россией Крым и Херсонскую область. Сообщения сначала появились в крымских пабликах, затем это подтвердили подконтрольные РФ местные власти. Сегодня украинские военные официально заявили, что нанесли удары по Чонгарскому и Геническому мостам. Эксперты утверждают, что эти удары – часть сложной наступательной операции украинской армии, пишет «Крым.Реалии».

Российский «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил 6 августа, что по Чонгарскому мосту на севере Крыма был нанесен ракетный удар. По его словам, было «одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО».

«Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет. Временно проезд осуществляется через ПП Армянск и Красноперекопск», – сообщил Аксенов.

В понедельник 7 августа Вооруженные силы Украины подтвердили, что нанесли ракетный удар по Чонгарскому и Геническому мостам, которые соединяют оккупированный Крым с материковой Украиной. Сообщение об этом опубликовал Стратком ВСУ – Центр стратегических коммуникаций украинской армии.

«Около 15:00 Силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения оккупантов – Чонгарский и Генический автомобильные мосты. Слава Вооруженным силам Украины», – говорится в сообщении.

Ранее, в конце июля, Вооруженные силы Украины также сообщали, что наносили удары по мостам на Чонгаре ракетами Storm Shadow.

Объездные пути из Крыма и в Крым

После обстрела Чонгарского моста контролируемый Россией пункт пропуска «Джанкой» на админгранице Крыма и материковой части Украины перестал работать, сообщил 6 августа российский Минтранс Крыма.

Транспортные потоки распределили следующим образом:

через ПП «Перекоп» движутся исключительно грузовые машины и фургоны;

через ПП «Армянск» движутся легковые автомобили и рейсовые автобусы.

В крымских пабликах опубликовали схему движения транспорта, который движется через временно оккупированные украинские территории.

Вечером в воскресенье, после ударов по Чонгарскому мосту, выросли очереди автомобилей по направлению к мосту через Керченский пролив. По сообщениям, по состоянию на 17:05 воскресенья, очередь машин из Крыма растянулась на 2,3 километра, а со стороны российской Тамани колонна автотранспорта, направляющегося в Крым по Керченскому мосту, растянулась приблизительно на 6 километров.

В день, когда были нанесены удары по Чонгарскому мосту, также в результате обстрелов был поврежден и Генический мост на Арабатской стрелке, который тоже связывает Крым с материковой частью Украины.

Маршруты поставок армии РФ: «плохой и очень плохой»

Очередной удар по Чонгарскому мосту – ожидаемый шаг украинской армии, которая намерена прервать цепочки поставок боеприпасов, техники, личного состава армии РФ, рассказал Крым.Реалии руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук.

«Для группировки РФ на юге есть два маршрута поставок – плохой и очень плохой. Очень плохой – через Мариуполь до Таганрога, просто плохой – через Крым. Маршрут через Крым имеет лишь два горлышка: первое – это Керченский пролив, то есть мост или паромная переправа. Второе – окончание Крымского полуострова, которое имеет два пути – Чонгарский мост через Сиваш и дальше на Запорожье, и через Перекоп в сторону Херсонщины. Вот, пожалуй, и все, где есть железная дорога. В принципе, можно пробираться до Геническа очень сложным маршрутом через Арабатскую стрелку, но это не подходит для нормальных перевозок. Собственно говоря, все три варианта уже опробованы ВСУ. Они еще не вошли во вкус, но уже достали Керченский мост, а мосты через Чонгар и Перекоп ближе, их легче поразить. Чонгарский мост, судя по всему, уже отправляется вслед за Антоновским», – отметил эксперт.

По мнению Павла Лакийчука, в случае с Чонгарским мостом, это были «сложные комбинированные удары», которые осуществлялись авиацией с применением британских далекобойных ракет Storm Shadow.

«Напомню, что когда у ВСУ появились HIMARS, то изюминкой в их работе стали как раз удары по Антоновскому мосту. Думаю, что при всех заслугах «Хаймарсов» на других направлениях, именно Антоновский мост стал для них своеобразной «короной». Очевидно, что для Storm Shadow такой «короной» станет Крымский перешеек, где ВСУ перерубают российскую логистику. Это очень бесит врага, свидетельство тому – тот факт, что российская армия уже дважды наносила удары в попытке достать до пункта дислокации тактической авиации ВСУ. То есть украинские летчики и ракеты Storm Shadow не просто допекают противника, а выводят его из себя», – рассказал он.

Удары по тылам противника – часть стратегии ВСУ

Павел Лакийчук подчеркнул, что события в Крыму необходимо рассматривать в контексте наступления украинской армии на других участках, поскольку это – часть единого целого. По его словам, во время наступательной операции происходит наращивание интенсивности ударов, и именно это сейчас происходит в Крыму. Одновременно с тем, как ВСУ продвигаются к основной линии обороны противника, нарастает огневое влияние не только на эти линии обороны, но и на тылы.

«В идеале ВСУ должны подойти к прорыву обороны так, чтобы враг был максимально обескровлен – без боеприпасов, еды и воды, чтобы у врага было большое желание сделать Украине приятное в виде очередного «жеста доброй воли». Важно помнить, что в то время, как гражданские говорят о наступлении, военные говорят о наступательной операции. Это большой комплекс согласованных мероприятий, и чем больший масштаб операции, тем сложнее их скоординировать во времени и пространстве. Это не только планирование на тактическом уровне, согласование направлений действий отдельных подразделений, но и логистика, взаимодействие подразделений, разведка. ВСУ приходится много работать, тут задействованы и ВМС, и воздушные силы, и сухопутные войска, и СБУ. Украинцам, которым сейчас психологически очень трудно, а также нашим западным партнерам, хочется, чтобы все быстрее закончилось. Но так, к сожалению, не бывает», – отметил эксперт.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что украинские ракетные удары по Чонгарскому и Геническому мостам, которые связывают аннексированный Россией Крым с материковой Украиной, являются частью кампании украинской армии, направленной на создание условий для будущих контрнаступлений.

По мнению экспертов, удары нанесли по двум ключевым для снабжения российских войск автомобильным мостам, и в результате армия РФ перенаправила дорожное движение с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные. Это может создать значительные сбои в логистике.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил «Крым.Реалии», что ВСУ нужны самолеты F-16, которые дали бы возможность прицельно поражать российские объекты в Крыму.

Журналисты «Крым.Реалии» зафиксировали более 60 случаев ударов по военной и логистической структуре российской армии на Крымском полуострове с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, отметив их на интерактивной карте Крыма, где собраны 223 военных объекта РФ с геолокациями. Сейчас на карте 12 категорий, 232 военных объекта, 63 геолокации фортификационных сооружений, а также отмечены места «прилетов» по российским военным объектами и логистической инфраструктуре.

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