ISW: Раскол между Китаем и Россией по войне в Украине растет 1 8.08.2023, 9:10

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Что показал саммит в Джидде?

На саммите в Джидде (Саудовская Аравия) стало очевидным усиление разногласий Пекина с Москвой по урегулированию полномасштабной войны РФ против Украины в российских интересах.

Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете напомнили, что на встрече представители Китая стремились показать, что они не Россия и были конструктивными. По мнению европейских дипломатов, это показало усиление изоляции РФ в мире.

В то же время делегация из Китая заявила о своей готовности принять участие в следующей встрече в аналогичном формате, которая, вероятно, также будет без участия России.

При этом источники в России заявили, что РФ отвергла китайский «мирный план» по Украине с 12 пунктов от февраля 2023 года. В то же время некоторые китайские элиты «тайно выражают свое недовольство действия российского руководства» по урегулированию войны в Украине.

По мнению экспертов, все это подтверждает предыдущие оценки ISW о том, что Китай не полностью поддерживает Россию в вопросе Украины. Кроме того, отношения Москвы и Пекина не являются «партнерством без ограничений», как того желают в Кремле.

Саммит в Джидде - что надо знать

5-6 августа в Саудовской Аравии состоялись переговоры по мирному урегулированию войны РФ против Украины. В мероприятии участвовали представители более 40 государств, однако РФ на него не пригласили.

По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, РФ «не могла себе представить, что она не будет присутствовать» на саммите Саудовской Аравии. По его мнению, этот саммит один из самых масштабных, мощных, дипломатических встреч за последнее время.

В РФ мероприятие вызвало возмущение. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова разразилась новой тирадой о войне в Украине. Захарова заявила, что саммит в России «приняли к сведению» и надеются, что «единомышленники по БРИКС и другие партнеры» поделятся с Москвой впечатлениями об этой встрече.

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