«Из-за мухи в смоле от стола могут отказаться» 4 8.08.2023, 9:18

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Белорус из-под Лиды построил успешный бизнес на мебели из эпоксидки.

В тихом уголке под Лидой, где время течет медленнее и серые будни кажутся более обыденными, живет и творит герой репортажа onliner.by Егор. Он и подумать не мог, что в свои 30 лет будет заниматься столами из смолы. В детстве парень выступал с народными танцами, а после школы пошел учиться на строительный факультет в Брест. Не проработав и дня по специальности, начал перегонять мотоциклы из Европы к нам и в Россию. Лет пять на это и жил, но время шло, а вместе с ним натягивались отношения с соседями. Вишенкой на торте стал коронавирус. Как же теперь зарабатывать и кормить семью?

Ответ не заставил себя долго ждать. Теперь его столы украшают не только дома и квартиры клиентов, но и интерьеры столичных заведений.

— Получилось так, что пришлось резко переключаться. У нас есть хутор в лесу, и мы заказали передвижную пилораму. Посмотрели с отцом со стороны, что без работы не останемся, и купили свою. Какое-то время мы пилили лес, а затем открыли небольшое производство. Но и это дело стало убыточным: древесина подорожала, а цены на заказы упали, конкурировать с большими игроками было невозможно. Произошла резкая и болезненная остановка, времени подумать, чем заниматься дальше, не было, — начинает рассказ Егор.

Параллельно парень пробовал строить беседки и делать мебель, но пилораму все же пришлось закрыть. У него появилось очень много свободного времени, в отличие от средств.

— Я видел всю цепочку. Мы делали самый сложный кусок работы и отправляли дерево в Литву. Там его посушат и заработают больше, чем мы. Потом продадут в Англию, там дерево пропитают чем-нибудь и получат еще в два раза больше. Тот, кто делает конечный продукт, без работы не останется, а ты легко заменяемое звено в этой цепи. И когда все пропало, я решил, что нужно делать полный цикл.

Так я и пришел к изготовлению мебели. Страшно не было — наверное, из-за того, что у меня большой опыт начинать что-то с нуля.

На старте удержаться на плаву помогли друзья и знакомые. Кто-то делал ремонт или работал с заказчиками — они и просили Егора сделать ту или иную утварь.

— Первые коммерческие заказы я стал получать в 2020 году. Кое-какие инструменты и материалы у меня остались от прошлого производства. Никакого портфолио не было, а без него работать сложно. Но я к каждому заказу подходил ответственно. Первый проект — крутящийся стол, который я сделал за $300. Надо было его изготовить, завезти, купить шлиф-машинку, заплатить налог. Думаю: класс, $150 прибыли!

В какой-то момент портфолио стало обрастать, и Егору поступил заказ на стол из эпоксидной смолы. У парня не было ни малейшего опыта работы с ней. Как уверяет он сам, научиться этому можно только на собственных ошибках, что он по сей день и продолжает делать.

— Есть куча видео, где мастера показывают, как сделать стол, но вся суть в мелочах и деталях. Когда ты столяр с классическим образованием, может, тебе и будет понятно, но для такого энтузиаста, как я, это был совершенно новый мир, хоть я и работал с деревом. И этих мелочей хватает на каждом этапе — начиная от влажности дерева и заканчивая подбором цвета смолы. В ведро смотришь, кажется, что цвет насыщенный, заливаешь стол — и она уже не такая яркая. Если переборщить с красителями, то смола и вовсе может стать похожей на пластмассу.

«Я не продаю столы, я продаю идею»

Постигнув все азы производства, Егор выбрал для себя удобную схему работы — только под заказ. Потому что стол не торт, его не съешь.

— Можно было бы продавать готовые столы, и на старте я попробовал так делать. Но здесь слишком много нюансов: кто-то хотел повыше, кто-то — чуть у́же, кому-то подстолье не подходило. Не переделывать же. Тогда я решил, что удобнее работать с «хотелками» клиента: сразу делать так, как надо конкретному человеку в конкретный интерьер. Ответственности гораздо больше, потому что надо или оправдать ожидания, или превзойти, нечего пощупать в моменте. В реальности я не продаю столы, я продаю идею.

На момент подписания договора я беру у людей предоплату, и мы прощаемся на два-три месяца. У нас есть только размеры и понимание, что человек хочет видеть и что он за этим столом будет делать. Чтобы изделие не стало для клиента сюрпризом, в процессе работы мы согласовываем ключевые моменты: цвет, размеры, внешний вид.

Мои клиенты — достаточно состоятельные белорусы. У нас нет скидок — вообще никаких, даже если есть какой-то «косяк». А «косяк» у нас один: это сроки, потому что всегда что-то может пойти не так. Ты решил подровнять — открылись поры, трещины, и сроки сдвигаются. Я никогда не работаю без договора и предоплаты в размере хотя бы 60% от стоимости изделия, потому что здесь очень высокие риски остаться без денег.

Я убежден: не бывает такого, что нет заказов. Они есть всегда, просто не у тебя.

Сроки — самое сложное в моем деле. По хорошему сценарию, на изготовление стола уходит 50 часов. В то же время сушка — это другой человек. А если их две? Минус время. Забрал после сушки, появился миллион трещин, и все это надо обработать.

Цена такого стола — вещь такая же индивидуальная, как и его дизайн. Она зависит от материала (это или может быть местное дерево, или его придется везти из-за границы), сложности работы и ответственности.

— Очень трудно сказать, сколько в среднем стоит стол. Если грубо — от $600 до $1500 за квадратный метр. Понятно, что для стола из дешевых материалов и цена ошибки будет небольшая. Ты рискуешь меньше. А когда покупаешь доску за 4500 рублей, ты ее подними, посуши, при этом на каждом этапе что-то может пойти не так. Туда-сюда съезди, забери, погрузи (а в машину она не факт, что влезет), обработай, подбери цвет и так далее.

Мой рекордный провал — когда перекрашивал стол 11 раз. Это я так решил попробовать новый продукт. Обзванивал всех знакомых, что бы посоветовали, что с ней делать. А там еще и отблеск получился не тот. Отвез стол заказчику, он даже не смотрел, красиво и красиво. Заезжаю к нему через месяц, так он на нем хамон режет ножом. И зачем я его столько раз переделывал? — шутит Егор.

На самом деле, к мелочам он очень внимателен, даже обзавелся специальной комиссией в лице жены, отца и друзей, которые осматривают готовые изделия и всегда заметят мельчайшие недостатки. Они задают вопросы, а парень идет шлифовать или перекрашивать.

— Что за бугорок? Это мошка присела на лак и осталась в вечности. Смех смехом, но из-за мухи в смоле у конкурентов отказались от готового стола. Представьте, какие это издержки. У меня же из таких сюрпризов были только шишки, но тогда клиент, наоборот, обрадовался: все-таки какая-никакая изюминка.

Поэтому в мастерской нужны условия. Но, как бы ни было чисто, пылинки, мошки, опилки никуда не исчезнут.

Я люблю экспериментировать. Работал с дубом, ясенем, вязом, грушей, тополем, кленом. Все дерево капризное: например, дуб трещит при сушке, а груша впитывает лак, как губка. В эту дубовую столешницу я залил 12 килограммов смолы, в среднем кило стоит 45 рублей. А увидите вы тут 12 килограммов? Не увидите. То есть это не очевидно, но она там есть.

Обычно из ровной доски получается скучный стол, поэтому подход такой: чем уродливее дерево, тем красивее будет стол. Живого в таком дереве мало, но оно того стоит.

Из-за мухи в смоле от стола могут отказаться

К нашему приезду тут прибрались, а во время работы пыль и опилки будут повсюду. В мастерской есть все необходимое, чтобы дерево было податливее. Инвентарю героя позавидует даже местный трудовик.

— Недавно купили станки, потому что нужно делать ту же работу, но быстрее. С наемными рабочими у меня ничего толкового не вышло. Работа каждый раз новая, и решение нужно принимать в моменте, так что делегировать ответственность будет трудно. Одно дело — когда ты смотришь на дерево, знаешь, сколько заплатил за эту доску, сколько сил в нее вложил, и понимаешь цену ошибки, другое — когда человек считает часы до конца рабочего дня и ждет зарплату. Поэтому я делаю ставку на качество и эксклюзивность, а не на объемы.

К слову, про ответственность. После работы над крупным проектом по оформлению мебели в баре у меня остался испорченный слэб. Все трещины мы заливали жидким металом. Умел я это делать? Скорее нет. И все с ним было хорошо, но за три недели до открытия заведения доску начало крутить — если привинтить ее к полу, она просто его вырвет. И хоть покупать этот слэб не было моей идеей, он стал моим.

Я всегда работаю в респираторе. Жарко не жарко, но пожить-то хочется. Привыкаешь. Лак — это меньшее из зол, основная проблема — пыль. У меня много заноз, но я их уже не замечаю. Руки часто травмируются, но на такую боль не обращаешь внимания, в отличие от спины. Ноги не устают, я ведь танцор.

Днем, поработав руками в мастерской, парень возвращается домой и занимается уже другой работой — общением с клиентами. С появлением сына наполнять соцсети стало гораздо сложнее, а это основная рекламная площадка предпринимателя. Помимо Instagram, очень хорошо показывает себя сарафанное радио: один клиент заказал стол, второй пришел к нему в гости и захотел такой же.

— Самое трудное для меня — это вести блог. Это дело занимает очень много времени. Блог должен быть информативным. Клиенты у нас достаточно возрастные — из-за того, что чек высокий. Они любят почитать и могут найти ответы на все свои вопросы.

Сложно оценить месяц в плане заработка, в основном ты просто работаешь. Есть какой-то минимум, который состоит только из того, что я закладываю в ценообразование время работы. Условно, мои 50 часов стоят $750.

Березовка — город, где живет молодой человек, — более чем устраивает мастера: все необходимое можно достать на месте или заказать через интернет, очередей в магазинах нет, семья, друзья и близкие всегда рядом.

— Имел опыт проживания в Минске и не скажу, что это мое. Когда есть интернет, работать можно из любой точки, не обязательно ехать в столицу. Мне четыре минуты до мастерской из дома, здесь моя семья, родные, куча знакомых и друзей. А будний день — так он везде одинаковый, где бы ты ни жил.

Сейчас дела идут хорошо. Производство расписано до второй половины октября, а Егор уже строит новую мастерскую и вскоре думает туда переехать.

— Мне нравятся творческие проекты и то, чем я занимаюсь. Сейчас у меня есть идея запустить серийный продукт, проверенный с точки зрения сбыта и конкуренции. Это будут уже не столы.

Подробностей герой не раскрывает. Сначала сделает, а потом и расскажет.

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