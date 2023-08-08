Британская разведка: Путин боится нового мятежа и сделал ошибочную ставку 8.08.2023, 9:52

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Глава РФ вооружает тех, кто его фактически предал.

Российский президент Владимир Путин 4 августа подписал закон, который позволит оснащать Росгвардию тяжелым вооружением. Эта структура должна «обеспечить безопасность режима».

Об этом Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, разросшаяся организация, насчитывающая до 200 тысяч человек, Росгвардия была создана в ее современном виде в 2016 году и возглавляется бывшим телохранителем Путина Виктором Золотовым. Решение об усилении сил последовало за неудавшимся мятежом «Вагнера» в июне 2023 года.

По данным британской разведки, несмотря на заявление Золотова о том, что его подразделение «отлично» действовало во время мятежа, нет никаких доказательств того, что Росгвардия предприняла какие-либо эффективные действия против «Вагнера»: это именно та угроза внутренней безопасности, которую она должна была подавить.

«Поскольку ранее Золотов предлагал, чтобы тяжелая техника включала артиллерию и боевые вертолеты, этот шаг свидетельствует о том, что Кремль удваивает ставки на выделение ресурсов Росгвардии как одной из ключевых организаций по обеспечению безопасности режима», - отмечают в Минобороны Британии.

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