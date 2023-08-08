Доллар все выше: курсы валют Нацбанка на 8 августа
- 8.08.2023, 9:56
- 2,658
Торги продолжаются.
Национальный банк Беларуси установил на 8 августа следующие курсы валют:
1 доллар США — 3,1543 белорусского рубля (рост на 1,23% по сравнению с 7 августа)
1 евро — 3,4595 белорусского рубля (рост на 1,44%).
100 российских рублей — 3,2724 белорусского рубля (снижение на 0,50%).
10 китайских юаней — 4,3923 белорусского рубля (рост на 1,50%).
10 польских злотых — 7,8184 белорусского рубля (рост на 1,91%).