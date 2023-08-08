«Все сложилось ровно так, как я хотела» 8.08.2023, 10:11

Минчане уехали в деревню, чтобы радоваться жизни и кормить оленей.

Три года назад Алина с мужем решились на серьезный шаг: купить дом в деревне. Да не для сезонных развлечений, а сразу для переезда — со всем добром. До этого у пары уже был опыт загородной жизни: дача у родственников, самостоятельный отдых в палатках — все это, безусловно, увлекало, но к понедельнику пара возвращалась в свою квартиру, чтобы следующие пять дней вертеться как белки в колесе. В какой-то момент стало понятно, что в жизни надо что-то менять: от ежедневной рутины уже мутило. Спасение супруги видели только в одном — собственном домике, в котором будет все так, как захотят они, пишет onliner.by.

Поиск нужного варианта занял немало времени. Хоть на продажу и выставлены тысячи хат, встретить свою — тот еще квест.

Поэтому, прежде чем «остепениться», минчане отсмотрели более ста домов, и в каждом минусы перевешивали плюсы.

Благо Алина с мужем не опускали руки и в какой-то момент оказались в деревне хуторского типа. Дома в ней удалены друг от друга на сотни метров, жилых из них — и вовсе единицы. Что еще нужно уставшим и выгоревшим горожанам?

Крепкий сруб, которому все еще нужен ремонт (супруги даже шутят, что работы по дому не закончатся никогда), обошелся покупателям в $8500 по курсу. Однако уже переехав на место, минчане узнали от соседей, что раньше этот же дом продавался за $3200. Получается, переплатили? Не совсем.

Мужчина, который купил хату за $3200 и продал нашим героям за $8500 в эквиваленте, сделал в ней ремонт: поменял окна, крышу, облагородил в одной комнате стены гипсокартоном. Наверняка свой навар хозяин тоже заложил, но пара не в обиде: не пришлось самим заниматься этими вопросами. И без того хватает забот (но уже приятных).

— Мы с мужем сразу договорились, что, как только покупаем дом, переезжаем. Неважно, будет он без полов, без крыши. На крайний случай обоснуемся в палатке рядом. Я ведь всегда мечтала жить в тишине, — объясняет, в чем видит прелести переезда, Алина. — Заканчивая работу, я не пользуюсь гаджетами, не хожу в гости к соседям — просто наслаждаюсь абсолютной тишиной. Мне так комфортно.

Напротив нашего дома находится поле, где можно наблюдать диких животных. Рядом — большой лес и речка. Что еще нужно?

Не скрывает девушка и обратной стороны переезда на хутор: без машины в глуши очень тяжело, ведь даже ближайший сельский магазин находится в четырех километрах. А взять там можно разве что молоко и хлеб. Время от времени выручают доставки, но железный конь ох как нужен.

Добыть воду оказалось не так и просто. Чтобы добраться до нее, пришлось пробурить скважину глубиной 54 метра (это примерно высота 18-этажного дома). Стоит такое удовольствие недешево.

Сложа руки в деревне тоже не посидишь: насколько тщательно не окашивай участок, все равно через неделю-полторы трава скажет: «Привет».

— Мы уже вложили сюда порядка $9000—10 000. Конечно, думали над тем, чтобы открыть свое «деревенское» дело. Но это очень сложно. Например, если варить сыр, нужно заводить много животных. Значит, ты отсюда уже никуда не выедешь. А мы все-таки любим путешествовать. Полностью привязывать себя к одному месту не хотим, — объясняет Алина, которая, впрочем, является хозяйкой нескольких котов и собак, а еще какое-то время подкармливала оленей. Самых настоящих.

Лесные гости — их назвали Тося и Фрося — приходили к минчанам домой зимой, когда найти пропитание у человека было проще, чем в лесу.

У пары, которая с воодушевлением переехала за город, был безработный период: накопления позволяли. Супруги с головой окунулись в ремонт и начали вести блог. Но где-то год спустя стало понятно, что на блоге не проживешь и надо возвращаться в мир. И если у мужа Алины, который в принципе работает руками и ездит по всей стране, проблем с этим не возникло, то девушке пришлось пострадать: не будучи айтишницей, рассчитывать на удаленку она не могла. Пришлось возвращаться в Минск, восстанавливать рабочие связи.

Этот период проникшейся деревенской жизнью девушке дался очень тяжело: апатия, слезы, депрессия. Благо, видя страдания Алины, руководство пошло ей навстречу и отпустило работать удаленно. Так гармония вновь вернулась в жизнь минчанки. Теперь вряд ли что-то сможет вытянуть ее с хутора надолго. «Все сложилось ровно так, как я хотела. И как должно было произойти», — уверена девушка.

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