Гуменюк: Российский флот панически маневрирует в Черном море после атак дронов 8.08.2023, 10:13

В Черном море сейчас находится 10 кораблей РФ.

Россия в последнее время рассредоточила свою корабельную группировку в Черном море. Сейчас для них безопасность - это маневры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк.

«В Черном море также царит небольшая паника после определенных событий. Они действительно максимально рассредоточили свою корабельную группировку по тому району, который когда-то считали безопасным для себя и своего флота. Но сейчас безопасность для них - это маневры», – сказала она.

По ее словам, десять российских кораблей находится в Черном море, один выявляет надводную обстановку в Азовском, ракетоносители заведены в пункты базирования.

«После массированной ракетно-дроновой атаки, когда они отстрелялись мощно, им нужно переснаряжение. И помните, что у врага есть практика применения ракетоносителей прямо из бухт», - добавила она.

Как отметила Гуменюк, «пока ситуация стабильная, но напряжения с ракетной опасности мы не снимаем, чтобы не теряли бдительность».

Ситуация в Черном море

Напомним, в последнее время морские дроны атаковали российский десантный корабль «Оленегорский горняк» в порту Новороссийска, а также нефтяной танкер SIG в Керченском проливе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские корабли могут быть уничтожены до конца войны в случае, если Кремль решит и дальше атаковать украинские порты.

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