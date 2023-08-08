«Самая большая проблема - получить документы из Беларуси» 3 8.08.2023, 10:19

2,478

Белорусы - о сложностях при заключении брака в Польше, Литве и Грузии.

После 2020 года из Беларуси уехало до нескольких сотен тысяч человек. Жизнь на новом месте не останавливается: люди в том числе хотят создавать семьи. «Зеркало» поговорило с белорусами из Польши, Литвы и Грузии о том, через что им пришлось пройти, чтобы получить свидетельство о браке. И путь этот далеко не всегда был прост.

«Самая большая проблема — получить документы из Беларуси»

Для подачи заявления на вступление в брак в Польше белорусам необходимы:

- паспорт;

- свидетельство о рождении и его перевод на польский язык;

- документ об отсутствии препятствий для заключения брака из посольства;

- документы о расторжении брака (если до этого уже состояли);

- свидетельства о рождении родителей и их перевод на польский язык.

В Польшу Катерина и ее будущий супруг переехали еще в 2015 году на учебу. Там и познакомились, а спустя несколько лет стали встречаться. Сейчас читательнице 25, и уже больше года она замужем. И у нее, и у мужа белорусское гражданство, в Польше оба находятся по виду на жительство. Сам процесс вступления в брак собеседница называет не очень сложным.

— Самая большая проблема — получить документы из Беларуси. Нам были нужны справки из ЗАГСа о том, что мы раньше не состояли в браке, — они нужны, чтобы получить нужный документ в посольстве. Ехать в Беларусь и делать их сами мы не хотели, поэтому привлекли родителей. В посольстве в Польше оформили генеральные доверенности (этот процесс занял полгода из-за ужасных очередей), передали их в Беларусь. Родители добыли эти справки и выслали нам, — рассказывает Катерина.

Еще один нюанс, с которым столкнулась собеседница, — белорусские свидетельства о рождении нужно было не просто перевести, а переделать на свидетельства польского образца. Это можно было сделать в местном ЗАГСе (на польском — Urząd stanu cywilnego). Во многих ужондах у Катерины для этого требовали оригинал свидетельства о рождении матери. Но в небольшом городе в 50 километрах от Варшавы белорусам согласились сделать польские свидетельства о рождении и без дополнительных документов.

— Потом дело осталось за малым: назначить дату регистрации. В Варшаве это целая трагедия, дату можно занять в лучшем случае за полгода или даже год. Самих ужондов много, но все очень плотно расписано, — вспоминает собеседница. — Тогда мы опять позвонили в этот небольшой городок, и оказалось, что у них есть места через месяц. И даже выбрать можно. Мы записались туда, привезли собранные документы, на месте написали заявление, что хотим вступить в брак. И через месяц состоялось бракосочетание.

В назначенную дату Катерина с супругом и двумя свидетелями (без них церемония не будет считаться действительной) приехали в ЗАГС. Роспись заняла минут 10, вспоминает она.

— Нам зачитали, что такое брак, мы обменялись кольцами, подписали бумажку. В принципе, все как в Беларуси, — описывает собеседница. — Вся церемония шла на польском языке. Но нам сделали сюрприз: включили нашу стандартную мелодию на бракосочетание. В Польше такого не делают, а нас порадовали (смеется). Очень понравилось, потому что я хотела тихо, спокойно, без помпезности — так и вышло. Но для людей, которые хотели бы огромную свадьбу, наверное, это бы не подошло. Тогда лучше подождать Варшаву: там можно снять зал в Королевском замке для заключения брака.

Ирина (имя изменено) и ее супруг поженились в Польше в ноябре 2022 года. Пара живет в Люблинском воеводстве, и их список документов немного отличался: переделывать собственные свидетельства не просили (достаточно было переводов), зато пришлось показывать оригиналы свидетельств о рождении родителей обоих супругов и копии их паспортов.

— Это стало для нас большим удивлением. У нас был на руках нотариально заверенный перевод свидетельств, но их это не устроило. Думаю, многое зависит от воеводства и от города. Поэтому такие нюансы лучше узнавать непосредственно по месту жительства, — уточняет она. — Потом родители получили визу и привезли оригиналы свидетельств, с которых мы тоже делали перевод.

В Польше белорусы находятся под международной защитой, поэтому справку в ЗАГСе о том, что не состояли в браке, получить не могли (а значит, и документ об отсутствии препятствий для брака). Для таких случаев есть вариант получить освобождение от его предоставления через суд. Решения ведомства пара ждала около месяца, и еще через две недели решение вступило в полную силу. Правда, услуга платная: 100 злотых (76 рублей) на каждого человека, по которому принимается решение.

— Мы принесли все документы, и нам предоставили пару дней на выбор для регистрации. Свободные варианты были уже через месяц, а роспись была не дороже 100 злотых, — вспоминает она. — Сама церемония длилась минут 15. Все оказалось неожиданно торжественно: мы были одни в зале, читали клятвы, а сотрудница ЗАГСа вела себя очень дружелюбно.

«Загрузили документы на сайте ЗАГСа и стали выбирать дату»

Для подачи заявления на вступление в брак в Литве белорусам необходимы:

- паспорт;

- вид на жительство;

- свидетельство о рождении и его перевод на литовский язык;

- справка из Беларуси о том, что вы не состоите в браке (апостилированная и с нотариально заверенным переводом);

- документы о расторжении брака (если до этого уже состояли).

В Литве Ольга (имя изменено) живет уже семь лет, собеседнице 28. С будущим мужем она познакомилась практически сразу после переезда, он учился в том же университете, что и собеседница. А два года назад у пары была свадьба.

— Чтобы пожениться, нужно было предоставить справку из Беларуси о том, что ты не состоишь в браке, свидетельство о рождении (оба документа — переведенные на литовский язык), вид на жительство и паспорт, — перечисляет собеседница. — Эту справку я делала в ЗАГСе Фрунзенского района Минска. После нужно было сделать апостиль.

Собрав пакет документов, собеседница сделала нотариально заверенные переводы. А дальше все оказалось совсем просто — подача заявки была онлайн, на сайте местного ЗАГСа, куда будущие супруги и загрузили все, что было нужно. Уже на регистрацию приносили оригиналы и переводы.

— Все документы были готовы в конце июня, мы сразу зарегистрировались и стали выбирать дату. Где-то два месяца еще ждали, — вспоминает девушка. — Церемония платная, но если все проводить в ЗАГСе, сумма небольшая. Многие литовцы заказывают выездные церемонии в костелах, и там будет дороже (сейчас церемония в ЗАГСе стоит 30 евро (103 рубля), выездная — 70 (241 рубль). — Прим. ред.). Для иностранцев еще одно условие: обязательно иметь переводчика. Это может быть кто угодно, даже ваш друг, знающий литовский язык.

Когда Ольга выходила замуж, еще действовали ковидные ограничения, поэтому все присутствующие были в масках. Их не разрешили снять даже для свадебных фото. В остальном собеседница осталась довольна: документы сделать было несложно, а церемония прошла красиво.

— В день росписи мы приехали в ЗАГС в назначенное время. К нам подошла женщина, попросила документы: наши и свидетелей. Через пять минут она вернулась и позвала нас в зал, в котором проводят эти церемонии, — рассказывает собеседница. — Там высокие потолки, все красиво оформлено. Эта женщина говорила нам про брак и про любовь. А моя свидетельница переводила. Можно еще сказать клятвы друг другу, потом вы надеваете кольца и расписываетесь. В конце выдают сертификат о вступлении в брак.

Если вы находитесь под международной защитой и не можете получить справку о состоянии семьи из Беларуси, в Литве вас могут расписать и без нее. С подобным столкнулся наш читатель Дмитрий — в местном ЗАГСе он вместе с невестой объяснил ситуацию, показал свои документы, и их без проблем расписали.

«По сути, собирать документы практически не пришлось»

Для подачи заявления на вступление в брак в Грузии белорусам необходимы:

- вид на жительство (если есть);

- паспорт (если нет ВНЖ, то и нотариально заверенный перевод паспорта);

- виды на жительство свидетелей (если есть);

- паспорта свидетелей (если нет ВНЖ, то с переводом);

- нотариально заверенный перевод подтверждения развода (если вы уже были в браке).

Со своей невестой Михаил расписался в феврале 2023-го, до этого они были знакомы около десяти лет и еще два года встречались. Сейчас мужчине 40 лет. На момент росписи у читателя был грузинский ВНЖ, а у невесты нет.

— Брак в Грузии — предельно простая процедура. Нужно два свидетеля и два человека, которые будут жениться, и их документы: паспорта и ВНЖ или переводы паспортов. Но так как это мой второй брак, надо было еще делать нотариально заверенный перевод решения суда о разводе, — перечисляет он. — Дальше со всем этим нужно идти в Дом юстиции. Это единая точка в любом городе Грузии для всех необходимых процедур: от заключения брака до покупки квартиры. Дом юстиции в Тбилиси — это гигантское здание, там 200−300 окошек, как в банке. Приходишь на ресепшен и говоришь: «Я хочу жениться». Выдают номерок. Вместе с будущей супругой и свидетелями идете к оператору, даете документы. Их забирают на проверку, а еще спрашивают, нужна ли торжественная церемония. Если нет, то вся процедура бесплатная. Ваши документы проверяют, и если все хорошо, то в течение недели получаете СМС. Там написано, что вы можете приходить и поставить подпись под актом о браке.

После получения сообщения у пары есть три месяца, чтобы прийти и расписаться. Обычная процедура проходит так же, как и первый поход в Дом юстиции: подходите к оператору, показываете СМС, получаете талончик, вам и свидетелям дают документы на подпись.

— После вы получаете прошитые, в красивых обложках свидетельства о браке. Причем можно выбрать, сколько нужно свидетельств. Например, мы специально заказали два документа, один для меня и один для супруги.

Алексею 27 лет, в Грузию он переехал в марте 2022 года вместе с тогда еще девушкой. А в октябре того же года пара поженилась. Причем ни у кого из супругов не было местного ВНЖ, и никаких проблем с этим не возникло.

— А вот с переводом были сложности: многие агентства не брались переводить белорусский паспорт, мол, у них нет людей, понимающих белорусский язык. Но все равно получилось найти переводчика, с этим мы справились буквально за двое суток, — рассказывает он и уточняет: — Перевод можно донести уже после записи на регистрацию (по крайней мере, так было у нас).

Процесс подачи документов в Доме юстиции у Алексея ничем не отличался от описанного Михаилом. Вот только вариант росписи у окошка оператора читателя с его невестой не устроил, поэтому пара выбрала регистрацию с церемонией в отдельном зале.

— На нее нужно записываться заранее, на определенную дату и время, и это уже платно. Обычная регистрация в Доме юстиции — 75 лари (91 рубль), а торжественная в Доме бракосочетаний — 225 лари (274 рубля, это цена в выходной день, в будний — 135 лари (165 рублей)). К нам приезжали родственники и друзья, поэтому мы решили, что хотим торжественный вариант. Записывались на нужную дату примерно за два месяца до самой росписи, — рассказывает собеседник.

Кроме самой церемонии, в Доме юстиции можно было оформить перевод свидетельства о браке на английский язык (оригинал полностью на грузинском). Для пары он обошелся в 100 лари (122 рубля).

— В общем, мы остались очень довольны тем, насколько просто было организовать все, что нужно, и насколько мало времени нам понадобилось, чтобы собрать документы (по сути, практически ничего собирать и не пришлось), — делится Алексей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».