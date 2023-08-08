Россия посеяла ветер
- Ян Валетов
- 8.08.2023, 10:28
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Настала пора жатвы.
Посеешь ветер – пожнешь бурю. Что еще можно сказать вам, недорогие россияне?
Были у вас шансы дружить с нами, купить нас или уничтожить нас, но вы пролюбили все три.
Дружить вы не умеете. Купить пробовали, но у вас с этим, как с дружить – плохо получается. И с уничтожить не задалось, хотя, как вам казалось, тут шанс был почти 100%.
Вы посеяли ветер. Ни один внешний враг и помыслить не мог о том, чтобы нанести вам такой ущерб! Но вы – чемпионы по членовредительству, все сделали сами!
Я не буду пугать вас мрачными перспективами – это бесполезно.
Но хочу сказать: зря вы в свое время пролюбили три вышеперечисленных шанса.
Мы не злопамятные, но память у нас хорошая. И крики ваших не интересующихся политикой – а нас за что? – нас вряд ли разжалобят.
Ветер вы посеяли. Теперь настала пора жатвы.
Ян Валетов, Facebook