Россия посеяла ветер Ян Валетов

8.08.2023, 10:28

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Ян Валетов

Фото: УНИАН

Настала пора жатвы.

Посеешь ветер – пожнешь бурю. Что еще можно сказать вам, недорогие россияне?

Были у вас шансы дружить с нами, купить нас или уничтожить нас, но вы пролюбили все три.

Дружить вы не умеете. Купить пробовали, но у вас с этим, как с дружить – плохо получается. И с уничтожить не задалось, хотя, как вам казалось, тут шанс был почти 100%.

Вы посеяли ветер. Ни один внешний враг и помыслить не мог о том, чтобы нанести вам такой ущерб! Но вы – чемпионы по членовредительству, все сделали сами!

Я не буду пугать вас мрачными перспективами – это бесполезно.

Но хочу сказать: зря вы в свое время пролюбили три вышеперечисленных шанса.

Мы не злопамятные, но память у нас хорошая. И крики ваших не интересующихся политикой – а нас за что? – нас вряд ли разжалобят.

Ветер вы посеяли. Теперь настала пора жатвы.

Ян Валетов, Facebook

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