Пентхаус на колесах: показали самый большой внедорожник Hummer в мире 8.08.2023, 10:35

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Hummer H1 X3 в три раза выше оригинального внедорожника.

В ОАЭ показали самый большой Hummer H1 в мире. Этот дом на колесах в три раза выше оригинального внедорожника. Об этом сообщает «Фокус» со ссылкой на сайт Autoevolution.

Этот автомобиль назвали Hummer H1 X3. Он достигает в высоту более 6 метров, а интерьер напоминает роскошный пентхаус.

Каждое колесо Hummer H1 X3 имеет высоту 2,2 метра. Стоимость каждого из них составляет 25 000 долларов.

Этот дом на колесах построен на базе грузового автомобиля-амфибии LARC LX. Он оснащен четырьмя дизельными двигателями суммарной мощностью около 1000 л.с. Максимальная скорость составляет 32 км/ч.

Габариты Hummer H1 X3:

- длина — 16 000 мм;

- ширина — 6 000 мм;

- высота — 6 580 мм;

- вес — 60 000 кг.

Чтобы забраться внутрь, нужно воспользоваться лестницей. На первом этаже находится ванная комната, а на втором этаже размещены гостиная и кухня.

Автомобиль обладает довольно роскошным интерьером. Второй этаж имеет площадь 60 квадратных метров.

Этот Hummer H1 X3 принадлежит шейху Хамаду Аль Нахайяну из Дубая. Он владелец огромной коллекции из 3000 автомобилей.

На внедорожнике можно ездить только в сопровождении полиции. Дело в том, что это транспортное средство не имеет классификации, а из-за огромных габаритов управлять им очень сложно.

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