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Литва за год получила 90 миллионов евро чистого дохода от переехавших из Беларуси IT-компаний

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  • 8.08.2023, 10:46
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Литва за год получила 90 миллионов евро чистого дохода от переехавших из Беларуси IT-компаний

Об этом заявил заместитель министра экономики Литвы.

За последние три года Литва приняла тысячи белорусов, спасающихся от репрессий. При этом белорусское IT приносит литовскому бюджету десятки миллионов евро, отмечает LRT.

«Мы подсчитали, что за последний год государство получило около 90 миллионов евро чистого дохода только от IT-сектора за счет перемещенных (белорусских) компаний. За счет занятости, за счет дополнительного потребления, за счет налогов. Мы можем говорить об очень прямых экономических выгодах», — сказал заместитель министра экономики Литвы Каролис Жемайтис.

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