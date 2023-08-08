Назначен новый главный тренер сборной Беларуси по футболу 3 8.08.2023, 10:53

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Карлос Алос Феррер

Малоизвестный испанец ранее возглавлял сборную Руанды.

48-летний испанский специалист Карлос Алос Феррер назначен главным тренером сборной Беларуси, пишет «Прессбол».

Предыдущим местом его работы была сборная Руанды, занимающая 138-е место в рейтинге ФИФА, Беларусь — 98-е.

Также он в течение трех лет работал с «Барселоной» (U-19), два года руководил юношеской (U-17) сборной Казахстана.

Вместе с «Кайратом» завоевывал Кубок Казахстана. Также возглавлял клубы Кипра, Катара, Марокко, Польши, Гонконга.

Напомним, что в июне Георгий Кондратьев был отправлен в отставку. Он в 2021 году возглавил национальную сборную второй раз, за два года команда одержала лишь одну официальную победу. Причем это произошло в последнем матче под руководством тренера над сборной Косово, перед этим Беларусь проиграла три матча в отборе к Евро-2024.

Сборную Беларуси уже тренировал иностранец. В 2007-2011 годах коучем национальной дружины был Бернд Штанге.

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