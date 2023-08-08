Наследники Швондера Егор Седов

8.08.2023, 10:57

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Что человеческой природе несвойственно, того и не будет — хоть что делай.

Что такое большевизм? Прежде всего - война с природой. Конечно-конечно, «течет вода Кубань-реки куда велят большевики». Но это - не главный фронт войны с природой. Главное в большевизме в разных его изводах - это война именно с человеческой природой. Ну, недаром Булгаков в «Собачьем сердце» пусть в гротескной форме, но именно об этом и сказал.

Нынешние продолжатели большевиков (как правило, Ленина они ненавидят, но это - несущественно) пока что не идут так далеко. Но вот BRIEF говорит о некоем учебно-методическом пособии для организации высшего образования по предмету «Основы российской государственности».

Это, видимо, вместо «Истории КПСС» и «Научного коммунизма». Особый мой привет будущим врачам, инженерам, архитекторам... Да и всем остальным. Время учебы в вузе драгоценно, тратить его надо на профильную подготовку и на необходимые знания (например, изучение языков). Но, видимо, нынешнему российскому государству все эти специалисты не особо-то нужны - куда нужнее специалисты в российской государственности.

Так вот, о чем сказано в этом пособии? Ну, например, вот один из перлов: «По логике исторического воспроизводства ценностного фундамента аксиологическая платформа будущей России должна включать в себя следующие компоненты: 1) представление человечеству ценностной альтернативы тенденциям биологизации бытия человечества (консьюмеризма, гедонизма)» (с).

Если продраться через наукообразную словесную шелуху, то получится, что есть нечто, что можно противопоставить ГЕДОНИЗМУ - радости от бытия.

Но, простите, это несвойственно природе человека. А что ей несвойственно, того и не будет - хоть что делай. Ну, отречекрякают студенты на экзамене эти «Основы», а потом таки пойдут радоваться жизни. Потому что психически нормальные молодые люди и девушки. Человеческую природу не перекуковать, с ней можно только дружить.

Кстати, а что противоположно гедонизму? Это «запрет на радость». Очень нехорошая и печальная вещь из области психологии, с которой пытаются работать психотерапевты. То есть, в любом случае - не норма. Скорее, некое воплощение гимна большевика Швондера «Тяжелые годы».

Впрочем, если авторы писали это пособие, не соблюдая все ограничения монашеской, например, жизни, а если еще и немалые денежки за него получили, то остается сказать «Не верю!» И студенты им не поверят.

В этом пособии еще много перлов. Например: «Строительство правового общества, базирующееся на традиционных ценностях, – это тоже служение Отечеству» (с). Или правовое (модерновое) общество - или «традиционные ценности». Как-то иначе не бывает, иначе - это нечто, невозможное по определению.

Егор Седов, Telegram

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