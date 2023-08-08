Украинские пограничники устраивают россиянам «осадки» из гранат
- 8.08.2023, 11:10
Уничтожен пост наблюдения оккупантов.
Украинские пограничники устроили оккупантам «осадки» из гранат, уничтожив пост наблюдения россиян.
«Прогноз погоды для оккупантов - ожидайте осадки в виде гранат», - говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
Как результат, российский наблюдатель был ликвидирован, а функционирование поста наблюдения врага прекращено.
Отметим, что потери России в войне в Украине на утро вторника, 8 августа, составили 560 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 250 800 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 19 артсистем.