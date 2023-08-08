Как белорусу быстро и легально получить иностранный паспорт 3 8.08.2023, 11:18

4,000

Список стран и цены.

Сайт devby.io посмотрел, сколько денег нужно, чтобы белорусу получить настоящий машиночитаемый паспорт от страны, про которую вы точно никогда не слышали.

Микронации, они же микрогосударства, — это такие никем (кроме других таких же микронаций) не признанные территориальные образования, которые провозглашены их создателями как независимые страны. Чаще всего внутри какого-либо признанного государства.

Один из самых известных примеров — Силенд на бывшей нефтяной платформе у берегов Великобритании. Правда, уже много лет Силенд не выдает паспорта. Еще один известный пример — Молоссия в Неваде, чей правитель Кевин Бо носит форму, похожую на ту, в которой любили щеголять африканские диктаторы. Молоссия, как Силенд и многие другие микрогосударства, продает почтовые марки, банкноты и монеты, но тоже не выдает паспортов.

Вообще многие такие микронации сильно увлекаются формальностями вроде написания собственной длительной истории, назначения президентов и министров, провозглашением территорий и установлением дипотношений с другими подобными микрогосударствами, но в вопросах гражданства и получения документов не могут предложить ничего такого, что можно было бы подержать в руках. Заявление на вступление в гражданство — через Google-форму, — и все на том, подтверждающих бумажек не положено.

Но есть микространы, которые во всей этой несерьезной серьезности уделили должное внимание официальным бумагам и заморочились выпуском паспортов. Американская компания Ambro Manufacturing из Нью-Джерси даже специализируется на выпуске паспортов для микронаций.

«Если в вашей микронации более 1000 членов, паспорта новой микространы могут стать именно тем, что нужно для укрепления солидарности и повышения фана», говорится в описании услуги.

Республика Слоуджамастан (The Republic of Slowjamastan)

Где находится: Калифорния, США.

Цена: 49,99 доллара + 5 долларов за штампы въезда-выезда.

Это одна из самых свежих микронаций — ей всего несколько лет.

На сайте сказано, что это «самая молодая нация в мире». Республику Слоуджамастан основал ди-джей Рэнди «R Dub!» Уильямс из Сан-Диего, который вел и ведет на радио шоу Sunday Nights Slow Jams. Он посетил 193 страны из тех, что признаны ООН, и захотел посетить 194-ю. Таковой не нашлось — и тогда Рэнди придумал и учредил ее сам. Выкупил за 19 тысяч долларов участок земли в 44,798 квадратных метра в Южной Калифорнии, обрядился в зеленый «диктаторский» костюм и принялся править. Себя он называет султаном, а форму правления — «иногда диктатурой, иногда демократией».

Рэнди совместил серьезный подход к официальным символам и атрибутам и несерьезный подход к наполнению этих атрибутов смыслом. Вот несколько законов, действующих в Слоуджамастане:

запрещено носить кроксы — пластиковую обувь с дырками (нарушителя ударят этими кроксами по голове);

запрещено в ответе на электронное письмо выбирать опцию «Ответить всем» (нарушитель будет обязан писать шрифтом Comic Sans в течение месяца, потому что остальные шрифты ему удалят);

запрещено публично слушать мамбл-рэп (нарушителя заставят слушать нормальный хип-хоп и написать сочинение, в котором тот докажет, что все осознал).

Валюта Слоуджамастана называется «дубль» (на сайте так и написано: «рифмуется с российским рублем»). Наряду с банкнотами-монетами и прочей сувениркой любой может купить паспорт Слоуджамастана. На разворотах изображен султан Рэнди, который — особенно там, где он на танке — здоровски смахивает на Зеленского.

Как и создатели других микронаций, Рэнди предупреждает: хотя этот паспорт настоящий, все же он не признается большинством стран мира, поэтому не пытайтесь с ним пересекать границу, подавать его в аэропорту и т.п.

Но можно попробовать попросить поставить отметки и в слоуджамастанский паспорт после того, как вы уже выполнили все пограничные формальности со своим основным паспортом. Рэнди отмечает, что такие попытки иногда удаются. На сайте есть фото паспорта с въездными штампами ЮАР, Замбии и Зимбабве. Ну, а если вам отказали в проставлении штампа в этот паспорт, не беда: за дополнительные 5 долларов вам поставят в паспорт отметки о въезде и выезде в сам Слоуджамастан.

Интересно, что на сайте Республики Слоуджамастан есть поименный список всех, кто получил его гражданство.

Среди них мы нашли пятерых белорусов. Одно ФИО совпадает с данными человека, у кого в LinkedIn такие же имя-фамилия и кто указал свое место работы как менеджер в ИТ-компании.

Республика Конк (Conch Republic)

Где находится: Флорида, США

Цена: от 100 долларов

Республика Конк — одна из самых известных микронаций. Она существует уже более 40 лет, а начиналась как ответ на блокаду властями США островов Флорида Кис на южной оконечности штата Флорида. В ответ на это мэр города Ки-Уэст Деннис Уордлоу и провозгласил независимость республики Конк. «Республика Конк существует как суверенное состояние ума, которое отражает наше видение Америки, частью которой мы гордимся быть», сказано на сайте республики.

У Республики Конк есть собственные военно-морские силы (у которых даже есть отдельный сайт): утверждается, что это самые большие парусные ВМС в мире. Ежегодно устраивается показательное выступление-реконструкция «Большое сражение Республики Конк».

У республики есть несколько видов паспортов. Самый простой и самый востребованный — это обычный паспорт за сто долларов, который будет готов через 6−8 недель после оставления заявки. Так что лучше не откладывать дело в долгий ящик!

Еще есть так называемый Party Passport, который является всего лишь книжечкой со скидками, — оба обойдутся в 129 долларов.

Дипломатический паспорт стоит уже 2500 долларов и позволяет вам быть официальным представителем Республики Конк в своем городе и бесплатно посещать мероприятия в микрогосударстве.

На фотографиях видно, что в чьем-то паспорте республики Конк стоят иммиграционные штампы государств, которых не разглядеть.

На сайте расписана история, как в 80-х один гражданин по имени Бад Наварро с паспортом Республики Конк путешествовал по горам Гватемалы и попал под облаву каких-то сепаратистов, вооруженных ножами, битыми бутылками и автоматами. Те принялись оскорблять Бада словами «Американо, гринго, пута, муерто», на что Бад воскликнул «Американо но! Република де ла Конка!» и принялся размахивать синим паспортом со всеми атрибутами независимости. Знания его испанского языка хватило на то, чтобы рассказать историю Республики Конк, после чего головорезы расчувствовались и напоили его текилой. Не беремся судить, насколько правдива эта история, отметим лишь, что знаменитый автомат в этом тексте назван Kalishnakov.

Ах да: паспорт Республики Конк описан на сайте как «The World’s Favorite Second Passport».

Мировое правительство (World Citizen Government)

Где находится: весь мир (но паспорта присылают из Вашингтона, США)

Цена: от 75 долларов

Эта история начиналась как большая идея неподчинения человека отдельным правительствам, а сейчас больше похожа на большую секту или аферу по выколачиванию денег.

В мае 1948 года 26-летний Гарри Дэвис, бывший бродвейский актер и пилот-бомбардировщик, отказался от американского гражданства и провозгласил себя гражданином мира. Произошло это в Париже (французском). Власти Франции потребовали от Дэвиса убраться из страны, но без паспорта он этого сделать не мог. А когда через несколько месяцев в Париже собралась Генеральная Ассамблея ООН и, по сути, объявила дворец Шайо международной территорией, Дэвис «убрался» из Франции и вступил на эту международную территорию. Он продолжал провозглашать и обращаться, зачитывать речи и требовать поддержки.

Поскольку ООН отказалась учреждать мировое правительство, Дэвис понял, что все придется делать самому. В 1949-м он основал Регистр граждан мира, в 1953-м — Мировое правительство граждан мира, а в 1954-м — административный орган World Service Authority и с того момента начал выдавать паспорта граждан мира.

Мировое правительство разрасталось. Вопреки стереотипам, там не было никакого заговора масонов, розенкрейцеров и членов Бильдербергского клуба. Зато было множество адептов верования в то, что человеку не нужно никакое правительство, кроме мирового.

За прошедшие вот уже почти 70 лет было выдано около 5 миллионов документов от имени WSA, в том числе около 800 тысяч паспортов. По крайней мере 185 стран признали это «мировое правительство» — но не официально, а лишь фактом проставления иммиграционных штампов. На сайте организации можно найти сканы со штампами практически любой страны мира. В том числе и Беларуси. На черно-белом скане видны въездные и выездные штампы за 1997 год с автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска «Гродно» и «Сморгонь», а также «Нестеров» и «Советск» (Калининградская область России).

Мировое правительство предлагает на продажу кучу разных документов: простой паспорт (на 3, 5 и 10 лет), паспорт донора, идентификационные карты, свидетельства о рождении и браке, удостоверения политического беженца и так далее. Самый дешевый паспорт стоит 75 долларов — и его будут делать 4 месяца. За 50−150 долларов можно ускорить этот процесс до 5 рабочих дней, а пересылка в Восточную Европу потянет еще на 140 долларов.

Кстати, паспортов существует по крайней мере две разновидности. Просто «Паспорт мира» (World Passport) и с некоторых пор «Паспорт мирового правительства» (World Government Passport). Оба на 30 страниц с текстом на 7 языках (включая русский и эсперанто), с фото, голограммами, скрытыми изображениями и другими атрибутами настоящих паспортов.

WSA предлагает покупать именно «Паспорт мирового правительства». Почему? Потому что (это официальное объяснение) на его первой странице написано, что он выдан Мировым правительством граждан мира, — ну что может быть более убедительным? Разве что дополнительная карта гражданина за дополнительные 40 долларов.

Гарри Дэвис, наверное, и не подозревал, что такая светлая и чистая идея неподчинения конкретному правительству выльется в синдикат по торговле бумажками, за которыми уже и не видно самой идеи.

Царствие небесное (Kingdom of Heaven)

Где: весь мир плюс небеса в придачу

Цена: от 50 долларов

Еще одна организация, которая выглядит сектой, — это Царствие небесное (или, если хотите, Королевство неба). Здесь уже создатели не заявляют о Мировом правительстве — они вообще надо всем этим, они чтут Христа и подчиняются только небесным законам. Прямо говорят: «мы не граждане мира — мы граждане Царствия небесного». Эти «небесные» граждане не поддерживают государственные институции, не обращаются в суды, не признают разводов. А еще в Царствие небесное не может вступить кто-либо, кто уже связал себя с какой-нибудь «государственной церковью».

Чтобы вступить в Царствие, надо выдержать несколько условий. Во-первых, быть крещеным. Во-вторых, прослушать 45-минутный подкаст. В-третьих, заплатить. Царствие небесное не признает земных законов, но очень даже признает доллары США, которых требуется 50 за сам паспорт и от 25 до 46 долларов за пересылку.

В описании паспорта есть несколько противоречащих друг другу заявлений. Царствие небесное не признает земных границ, и любой пограничник нарушает наше право путешествовать внутри Царствия небесного, ведь в нашем Царствии нет никаких земных границ. Но паспорт «гражданина Неба» все же полезная вещь, потому что он помогает общаться с (цитата) «правительством неверующих». А если пограничный патруль не пускает вас по этому паспорту, то нужно «веровать и верить, что Наш Спаситель укажет путь».

В общем, путь нелегкий, и если вы твердо решили получить этот паспорт, — обращайтесь в Посольство Неба (так и называется) по отдельной ссылке. Там же можно заказать небесные водительские права, свидетельство о рождении, о браке, о крещении и так далее.

Княжество Себорга (Principato di Seborga)

Где: Лигурия (Италия), недалеко от Монако и Франции

Цена: 122 евро

Пока другие микрогосударства спорят, кто был первым, а кто первым начал выдавать паспорта, а «Мировое правительство» посматривает на всех этих выскочек свысока, малюсенькое княжество Себорга, пожалуй, бесспорно является самой старой на сегодня микространой.

В 954 году (!) граф Гвидон Вентимильский, отправляясь на войну с сарацинами, отписал территорию с теперешней деревней Себорга (всего 14 квадратных километров) бенедиктинскому аббатству Лерин. В 1079 году монашеская Себорга становится отдельным княжеством в составе Священной Римской Империи, и главу аббатства начинают называть Князь-аббат Себорги — серьезная заявочка на независимость. В течение нескольких последующих веков территория Себорги становится объектом внимания разных окрестных государств, например, Генуи и Сардинии. В общем, когда дело дошло до объединения Италии в 1861 году, то про Себоргу как будто забыли — по крайней мере, документов, свидетельствующих о добровольном вхождении Себорги в Италию, нет.

Этим решил воспользоваться местный цветочный заводчик Джорджио Карбоне, и в 1963 году Себорга объявляет независимость, а Карбоне становится князем Джорджио I. Он правил княжеством до 2009 года, когда его сменил Марчелло Менегатто. Сейчас княжеством правит бывшая жена Марчелло — Ее Светлость Принцесса Нина.

У Себорги есть все атрибуты независимости: правящий орден, герб и флаг, пограничный пост, полиция, почта с марками, валюта. Еще в 1666 году в Себорге начали чеканить собственные монеты — луиджино. В 1995-м Джорджио I восстановил эту традицию, и в Себорге появились современные монеты, которые принимаются на территории всего княжества. Между прочим, себоргийский луиджино (SPL) — одна из самых платежеспособных валют мира: он равен 6 долларам. Если не считать памятных монет в 7,5 луиджини, то среди обиходных самой крупной являются монеты в 2 и 2,5 луиджини, — они свободно продаются на себоргийском сайте с небольшой наценкой (2,5 луиджини за 15,5 евро при официальном курсе 13,62 евро).

Себорга не спешит разбрасываться гражданствами, но с некоторых пор позволяет страждущему туристу обзавестись паспортом туриста Себорги. Он выглядит как настоящий паспорт: обложка с золотым тиснением, порядковый номер, данные человека и его фото. Но при этом княжество предупреждает и на сайте, и на страницах паспорта: это именно паспорт туриста, а не гражданина Себорги. Впрочем, на обложке написано просто Passaporto, а внутри — что этот паспорт является действительным документом во всех странах, которые признает правительство Себорги или правительства которых признают Себоргу. Достаточно внушительно. В стоимость паспорта уже включена пересылка.

Некоторые другие микронации, которые серьезно подошли к декларации собственной независимости, обещают предоставление гражданства и требуют при этом детальных сведений.

Вот только сведений о том, как выглядит паспорт и при каких условиях он выдается, на сайте страны не сыщешь — хотя точно известно, что такие паспорта существуют. Рассмотрим парочку таких.

Княжество Санкратозия (The Principality of Sancratosia)

Где: возле Монреаля, провинция Квебек, Канада

Княжество Санкратозия находится возле Монреаля в Канаде, его площадь — 115 квадратных метров (как трешка в Новой Боровой).

В правительстве 6 министров, а всего население составляет 62 человека из 24 стран. Независимость провозглашена 1 декабря 2021 года. Управляет княжеством трансгендерная женщина Хлоя Фортин Коте, которая взяла себе имя Хлоя Романа Мария де Санкратозия и очень активна в деле установления внешнеполитических связей с другими микронациями.

Паспорта Санкратозии существуют, на сайте княжества говорится, что паспорта и ID-карты выдаются гражданам княжества — и для этого, видимо, надо проживать внутри княжества (но это не точно).

Королевство Северный Бархант (Kingdom of North Barchant)

Где: весь мир плюс интернет

Королевство появилось благодаря международным волонтерам, которые участвовали в спасении экипажей двух барж в Атлантическом океане недалеко от Марокко в мае 2010 года. Баржи остались там на вечном приколе, а энтузиасты решили учредить новое государство как раз на территории барж. В 2015 году состоялось провозглашение независимости страны, которая получила название в честь барханов — ведь баржи как раз перевозили песок. После государство было объявлено виртуальным и экстерриториальным (то есть, без конкретной земли с четкими границами).

Русский язык является одним из официальных языков Северного Барханта, да и некоторые разделы на сайте сильно отдают русскоязычным следом основателей королевства (например, сама ссылка на получение гражданства).

Получение гражданства разделено на два этапа. На первом проситель получает Blue Card, которая действует год. Если обладатель этой карты активно участвует в жизни Северного Барханта, то затем королева Анна Макко решает, достоин ли этот человек постоянного гражданства с выдачей паспорта. Обращение за гражданством бесплатное — можете пробовать.

Сейчас в Королевстве Северный Бархант 560 полноценных граждан и еще 1440 имеют Blue Card. А на отдельной странице с картой указаны страны, чьи жители являются также гражданами Северного Барханта. Более половины представляют Россию, а белорусов 21 человек (5%) — это третья по представленности нация среди всех граждан королевства.

Свободная Республика Вердис (Slobodna Republika Verdis)

Где: спорная территория между Сербией и Хорватией

Цена: 300 евро

Страна площадью в четверть квадратного километра (а с учетом территориальных вод — 0,5 км2) находится на реке Дунай между Хорватией и Сербией, на ее западном, формально хорватском берегу. Утверждается, что это спорная земля, которая, впрочем, не была объявлена чьей-нибудь территорией по итогам войны за независимость Хорватии. Почему спорная и ничейная? Сербия утверждает, что граница проходит строго по теперешнему течению реки, а Хорватия — что по границам кадастровых муниципалитетов, которые, в свою очередь, соответствовали прежнему руслу Дуная до того, как река изменила течение в результате меандрирования. Вот эти участки между старым и новым руслом и являются спорными.

В Вердисе нет постоянно проживающих граждан страны, но на сайте республики утверждается, что рядом проживают 323 сербских и хорватских гражданина, а сама Республика Вердис получила уже тысячи заявок на гражданство. Сказано, что 300 евро — это «небольшая плата за оформление документов, которая пойдет на развитие построение нации».

Кстати, на этой же ничейной зоне возникли также еще несколько микрогосударств: Либерланд, Королевство Энклава, Селистиния, Экологическое Дунайское княжество Онгал. Этак можно стать гражданином сразу полдесятка стран на одной и той же лесисто-болотистой земле.

Республика Сонлэнд (Republic of the Sohnland)

Где: Великобритания

Республика Сонланд площадью всего 305 квадратных метров (по другим данным, 310 «квадратов») расположена в Уэст-Мидлендсе на западе Англии. Территория очень ограничена, поэтому существуют ограничения на визиты и выдачу гражданства. Например, подаваться надо лично. Правительство республики утверждает, что очень непросто выполнить все условия, чтобы заполучить их гражданство, зато тогда вы станете обладателем «самого редкого в мире паспорта» (сейчас таковых всего 11 штук). Кроме того, за ежемесячный взнос в 24 фунта будет предоставляться медицинская помощь на территории страны.

Некоторую известность Сонлэнду принес выпуск банкноты в 0 (ноль) сонлэндских фунтов стерлингов. Кстати, официальный курс такой: 1 SPS (Sohnland Pound Sterling) = 1,5 GBP (Great Britain Pound Sterling). Сами высчитайте, сколько будет стоить такая банкнота в других валютах.

Стоит ли обзаводиться таким паспортом микрогосударства, каждый пусть решает сам — и если все же решит положительно, то неплохо сразу прикинуть, для каких целей его использовать.

Если дойдет до какого-то серьезного применения, то полезно хотя бы выучить основные сведения о стране, как зовут правителя и где государство находится. Это вообще довольно важный момент. Согласитесь, ответ чиновнику «Я гражданин независимой Республики Конк; она расположена на островах Флорида-Кис в Мексиканском заливе» звучит куда внятнее, чем «Я гражданин Мирового правительства» или «Я гражданин Царствия Небесного».

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