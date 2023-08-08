Samsung представила новый «бюджетник» с огромной автономностью 1 8.08.2023, 11:23

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Galaxy F34 получил 120-герцовый экран и тройную камеру.

Корейский бренд Samsung презентовал еще одного представителя бюджетной линейки смартфонов Galaxy F. Модель Galaxy F34 продвигается производителем как «монстр2 по многим параметрам – от батареи и камеры до дисплея.

Как передает «Униан» со ссылкой на Gizmochina, главной особенностью новинки стала мощнейшая батарея емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 25 Вт. Аккумулятора должно хватить до двух дней активного использования.

Также Samsung Galaxy F34 получил 6,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 1000 нит. Передняя панель защищена стеклом Gorilla Glass 5, а «внутри» стоит 8-ядерный процессор Exynos 1280 с 6 или 8 ГБ оперативки на выбор.

Что касается фотовозможностей, то сзади расположена камера с 50-мегапиксельным основным сенсором, ультрашириком на 8 мегапикселей и 2-х мегапиксельным объективом для макро. Камера умеет писать видео в 4K, также есть автоматический ночной режим и набор фильтров.

Телефон работает на Android 13 с оболочкой One UI 5 «из коробки». Samsung обещает четыре года мажорных обновлений Android и пять лет обновлений безопасности.

Первой страной, где стартовали продажи Galaxy F34, стала Индия. Версия на 6+128 ГБ стоит 18 999 рупий, на 8+128 ГБ – 20 999 рупий. Позже он доберется до Европы, но когда именно, не сообщается.

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