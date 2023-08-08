ВСУ вошли в Казачьи Лагери, прорвав российскую линию обороны на Днепре 1 8.08.2023, 11:33

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Украинская армия продвинулась почти на километр вглубь позиций врага.

ВСУ смогли прорвать первую линию российской обороны на левом берегу Днепра и взять под контроль населенный пункт Казачьи Лагери, сообщает dialog.ua.

Российские военные бьют тревогу и сообщают о серьезном продвижении подразделений украинской армии, которые смогли форсировать Днепр и на левом берегу взять под контроль населенный пункт Казачьи Лагери, прорвав первую линию российской обороны в этом районе.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает российский военный Егор Гузенко (позывной «Тринадцатый»), отмечая быстрое ухудшение ситуации для ВС РФ.

Согласно опубликованной информации, ВСУ не только смогли прорвать первую линию российской обороны, которую защищали «мобики», но и продвинулись на 800 метров вглубь российских позиций.

«Это очень плохая тенденция», - отмечает российский оккупант.

Более того, масштабное наступление ВСУ на Юге вынудило российскую армию снять с Херсонского направления боеспособные подразделения ВДВ, отправив их в Запорожскую область, где, видимо, дела еще хуже.

Гузенко предупреждает, что украинская армия может навести понтонные переправы через Днепр и начать переброску техники, это станет тяжелым ударом для России на Южном фронте.

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