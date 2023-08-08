Генштаб Эстонии: Россия потеряла способность защитить свой флот 8.08.2023, 11:28

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ВСУ имеют преимущество в дальнобойной артиллерии и высокоточных ударах.

Заместитель председателя Генштаба Эстонии полковник Март Вендла заявил, что украинские войска имеют преимущество над российскими войсками в дальнобойной артиллерии и высокоточных ударах, поскольку лучше умеют использовать свою технику благодаря хорошей боевой разведке.

Об этом пишет ERR.EE.

Он отметил, что на прошлой неделе Украина продемонстрировала свою способность угрожать российскому флоту на больших расстояниях с помощью беспилотников.

«И то, что на расстоянии 700 километров Россия не в состоянии защитить собственные десантные корабли, является достаточно красноречивым фактом. Это означает, что способность защищать свою инфраструктуру вдоль Черного моря действительно потерпела относительно большой удар», - сказал Вендла.

Он также напомнил о прилетающих в Москву БПЛА и сказал, что это преимущественно небольшие дроны. «При этом они достигают цели и приносят в Москву чувство передовой», – отметил полковник.

Вендла считает, что нацеленные на Москву беспилотники, скорее всего, запускались с территории РФ, а не из Украины, и что «не вполне понятно, кто стоит за этими атаками». Однако «то, что взрывы в Москве стали почти ежедневным явлением, показывает, что ПВО Москвы не отвечает современным угрозам».

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