Что происходит с изъятыми за перевозку пассажиров без лицензии маршрутками 8.08.2023, 11:32

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Недавно прошли суды.

Многие помнят, что после резонансной аварии с маршруткой в Смолевичском районе, с весны в Беларуси стали изымать маршрутки за серьезные нарушения. Затем решение о наказании перевозчика выносит суд. Пишет awb.by.

В июне ГАИ сообщала, что во время рейда на трассе М6 за нарушение правил организации перевозок был изъят и доставлен на штрафстоянку микроавтобус Mercedes-Benz, двигавшийся по маршруту Минск – Новогрудок – Гродно. «В ходе проверки выяснилось, что водитель, уроженец Минска 1977 г.р., перевозил пассажиров без соответствующей лицензии», – сообщала ГАИ.

Решение по этому административному делу вынес недавно экономический суд Гродненской области. Нарушитель – минское частное транспортное унитарное предприятие «С». «Зная, что междугородние автомобильные перевозки являются лицензируемым видом деятельности, предприятие не работало легально: под видом нерегулярных перевозок осуществляло регулярные перевозки пассажиров. Данное ЧТУП «С» ранее привлекалось судом к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. Общая сумма штрафов составила 7.040 рублей», – сказано в сообщении Экономического суда Гродненской области.

На этот раз микроавтобус предприятия был изъят транспортной инспекцией до рассмотрения административного материала судом.

В итоге суд привлек транспортное предприятие к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 базовых величин (5.550 рублей). Директор ЧТУП «С» факт правонарушения признал в полном объеме. Микроавтобус возвращен владельцу.

В Экономическом суде Гродненской области также сообщили еще об одном случае. В поле зрения сотрудников Транспортной инспекции попал индивидуальный предприниматель из Волковыска, осуществляющий регулярные перевозки пассажиров на микроавтобусе по направлениям Лида – Волковыск и Волковыск – Гродно под видом нерегулярных поездок.

В апреле текущего года предприниматель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, где сумма штрафа составила 50 базовых величин (1850 рублей).

Работать легально предприниматель так и не стал, суд признал данное обстоятельство как отягощающее административную ответственность. Постановлением суда предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 базовых величин (3.700 рублей). Судебные постановления не обжаловались и вступили в законную силу.

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