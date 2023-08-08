Российская ракета взорвалась над австралийским Мельбурном 8.08.2023, 11:44

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В штате Виктория вибрировали дома.

Над штатом Виктория на востоке Австралии вечером в понедельник, 7 августа, заметили яркий луч света, который сопровождал громкий грохот, из-за которого вибрировали дома.

Как пишет The Guardian, эксперты предположили, что это космический мусор, который сгорает от трения, врезаясь в атмосферу на большой скорости.

Во вторник австралийское космическое агентство подтвердило, что это космический мусор, и предположило, что это, вероятно, остатки российской ракеты «Союз», запущенной с космодрома Плесецк на севере от Москвы. Эта ракета, которая весит 105 тонн и имеет длину 25 метров, в понедельник вечером вывела на орбиту новый глобальный навигационный спутник.

Доцент Университета Флиндерса Элис Горман объяснила, что «Сюоз», после того, как было израсходовано топливо, падала с чрезвычайно большой высоты, что и повлекло такое эффектное ее появление в небе над Викторией.

«Многие жители Мельбурна видели, как ракета летела по небу, разбиваясь на части, каждая из которых продолжала гореть в поражающем фейерверке», — сказала она.

Ступень российской ракеты «Союз» попала в Австралию не впервые. В мае 2020 года идентичная ступень ракеты от запуска военного спутника из Плесецка, горевшая в атмосфере, была замечена на значительной территории – от центральной Виктории до Северной Тасмании. Тогда также ожидалось, что уцелевшие обломки упадут в Тихий океан к югу от Тасмании.

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