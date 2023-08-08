«Белавиа» анонсировала скидки на билеты 3 8.08.2023, 12:03

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Фото: charter97.org

Куда можно полететь?

С 8 по 11 августа «Белавиа» проводит акцию. Билеты по некоторым маршрутам можно купить со скидкой, сообщает авиакомпания.

Каждый день по 11 августа будут действовать специальные промокоды на скидку. Их можно найти на сайте авиакомпании. Промокод действителен в течение суток.

Например, во вторник, 8 августа, со скидкой 20% можно купить билеты в/из Кутаиси, Стамбул, Москву и Шарджу. Скидка не распространяется на таксы и сборы.

В акции участвуют билеты на прямые рейсы, при этом скидка актуальна только при покупке на сайте авиакомпании.

Период путешествия по акционным билетам — с 1 октября по 22 декабря 2023 года.

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